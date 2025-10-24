三高控制丨35歲男子患三高險截肢，醫生推介1類食物助逆轉病情

不少都市人都有三高問題，若置之不理，恐引發嚴重疾病。台灣減重專科醫生楊智雯分享一宗案例，一名35歲男子罹患三高，走路時常感到小腿痛，經檢查發現是下肢動脈阻塞，若長期阻塞缺氧恐需截肢。醫生建議該男子控制血糖，多攝取「1類食物」。3個月後，該男子體重減去10kg，且血糖也恢復穩定，成功逆轉三高。

減重專科醫生楊智雯在其Facebook專頁分享，該名35歲男性業務主管身高165cm、體重80kg，健康檢查後發現有三高問題（血脂、血糖、血壓），加上工作時常感到小腿愈來愈痛，類似抽筋，雖然休息後會紓緩，但仍覺異常，因此到醫院進一步檢查。

楊智雯指出，該患者血壓達160mmHg（正常值應低於120 mmHg）、三酸甘油酯高達5、600mg/DL，超過正常值約4倍（正常值<150mg／dl）、低密度膽固醇達190mg／DL、糖化血色素為8.5%（正常值應在4.0至5.6%）。因此，建議他轉至心臟外科檢查，結果診斷為下肢動脈阻塞。

該名患者接受手術並放置了血管內支架，幸好及時治療，不然長期阻塞缺氧，最後恐需要截肢。由於患者是心血管疾病的高危險群，楊智雯建議，患者仍需控制血糖，高血糖會造成血管內皮不健康，若下次阻塞發生於大腦，可能導致中風。

日常飲食加入菇類 助穩定血糖、降膽固醇

楊智雯推薦患者多食用菇類，例如金針菇、杏鮑菇、鴻禧菇、雪白菇等，她列出日常飲食中可以加入菇類，有以下3大好處：

1. 菇類富含膳食纖維，穩定血糖、保護血管內皮

菇類的膳食纖維可以有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低糖尿病患者血糖過高對血管的損害。

2. 幫助降低膽固醇

菇類的膳食纖維能夠與膽汁酸結合，進而經由消化道排出體外，幫助降低體內的壞膽固醇，對於維護心血管健康很有幫助。

3. 黑木耳抑制血小板聚集，避免血管「塞車」

特別是「血管清道夫」黑木耳，含有天然抗血栓的成分，能抑制血小板過度聚集，讓血液順暢流動，減少血管內「塞車」的狀況，達到預防中風和心肌梗塞的效果。

楊智雯表示，該名患者相當配合，除了調整飲食外，也按時服用血糖藥物，並進行有氧運動。3個月後覆診，他的飯後兩小時血糖穩定維持在120mg/DL左右，體重下降10kg，糖化血色素也從8.5%降至6.0%。

30歲起7項必做體檢

台灣兒科醫生潘俊伸曾建議，30歲起應定期進行以下健檢項目，以及早發現代謝異常：

35歲男患三高險截肢 醫生推介1類食物

體脂肪檢查

血管硬化指數檢查

三酸甘油脂檢查

胰島素阻抗指數檢查

肝臟超聲波

腎臟超聲波

尿酸等尿液指數檢查

資料來源：兒科醫生 潘俊伸

三高不再專屬年長者

潘俊伸表示，三高在早期通常沒有明顯症狀，但卻會持續對心血管造成傷害。隨著都市人「少動多外食」的生活習慣，「高血壓」、「高血糖」已不再是年長者專利，有臨床數據顯示，有高達四成30歲以下男性已出現血管收縮壓異常，主要與職場壓力、缺乏運動、飲食及作息不正常有關。

潘俊伸強調，脂肪肝問題也相當普遍，許多人檢驗肝功能時只選擇抽血，看到數值正常就認為沒事，卻忽略脂肪肝的可能性。三酸甘油酯指數異常也可能造成脂肪肝，若演變成肝傷害或肝硬化，甚至可能進展為肝癌，故建議應透過肝臟超聲波追蹤肝臟健康。

6種自然療法降血壓

高血壓是港人常見三高問題之一。哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine曾分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

降血壓6大自然療法

DASH飲食法

● 多吃水果、蔬菜、瘦肉、堅果、種子和穀物，限制紅肉、鈉和含糖食品和飲料的攝取

養成運動習慣

● 每周至少進行150分鐘的中等強度運動

減肥

● 男性高血壓患者

● 每減1磅，上壓可以降低1mmHg

減少鈉攝取

● 少食加工食品，如即食麵、薯片、香腸等

適量喝酒

● 成年男性每日不超過2杯

● 成年女性每日不超過1杯

管理壓力

● 透過冥想或深呼吸

● 有效降低血壓

資料來源：哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine

控制鈉攝取減高血壓

營養專家根據2021年發布的美國心臟協會（American Heart Association）心臟健康循證飲食指南，對10種流行飲食進行了排名，榮登首位是得舒飲食法（DASH Diet）：

DASH飲食法5大原則

選擇全穀及未精製雜糧

大量蔬菜、適量水果

選用低脂奶

蛋白質以白肉為主

吃堅果、攝取好油

資料來源：台灣衛福部、美國國家心肺和血液研究所

DASH飲食法飲食清單

穀物

☑ 每天6-8份

● 1／2被熟穀物、大米或麵

● 1片麵包或1oz乾穀物

蔬菜

☑ 每天4-5份

● 1杯綠葉蔬菜

● 1／2生或熟蔬菜碎

● 1／2蔬菜汁

水果

☑ 每天4-5份

● 1個中等大小的水果

● 1／2杯新鮮、冷凍或罐裝水果

● 1／2杯果汁

脱脂或低脂乳製品

☑ 每天2-3份

● 1杯牛奶或酸奶

● 1.5oz 乳酪

瘦肉或魚肉

☑ 每天不多於6份（每份1oz）

● loz熟肉

● 1隻雞蛋

堅果、豆類

☑ 每周4-5份

● 1／3杯堅果

● 2湯匙花生醬

● 1／2 豆類

脂肪／油脂

☑ 每日2-3份

● 1茶匙牛油、植物油

● 1湯匙蛋黃醬

● 2湯匙沙律醬

甜食／添加糖

☑ 每周5份為上限

● 1湯匙糖、果凍 ／ 果醬

● 1／2杯雪糕

● 1杯檸檬水

酒精

☑ 女士每天不超過1杯

☑ 男士每天不超過2杯

資料來源：台灣衛福部、美國國家心肺和血液研究所

得舒飲食法是美國心肺及血液研究所開發的一種控制高血壓飲食方式，當中強調減少飲食中的鈉質，因攝取過量鈉質會令水份積聚於身體內，引致身體水腫，並增加患上高血壓的風險。另外，得舒飲食法建議平日應攝取充足鉀、鎂、鈣、蛋白質及膳食纖維。AHA評價得舒飲食法100%符合該會心臟健康飲食目標。

轉載自晴報