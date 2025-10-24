猝死意外丨35歲好爸爸打羽毛球暈倒搶救不治，平日熱愛運動生活健康

馬來西亞一名男子在打羽毛球期間突然猝死，經過搶救後返魂乏術，終年35歲。據悉男子生前是一個好爸爸，一家4口幸福家庭本應在月底將會迎來第5位成員，沒想到突如其來發生意外。而男子一向身體健康愛運動，家屬和朋友難以接受其死訊。

球賽尾聲突不適 搶救無效

據《星洲日報》報道，馬來西亞芙蓉新城一間羽球場館昨晚發生運動猝死意外，35歲李家進當時正與友人進行羽毛球比賽，在暈倒前大家還有說有笑。未幾，就在比賽接近尾聲時，李家進突然面露痛苦神情，隨即倒地不起。現場友人即時做心外壓，並使用自動體外心臟去顫器（AED）搶救，但最終仍宣告不治。據了解，李家進是一名盡責的丈夫與爸爸，育有一對年幼兒女，兩人剛購置新居，本來更將於月底迎來第三胎，沒想到一次運動卻釀成憾事。

平日熱愛運動 僅有輕微高血壓

根據其友人透露，李家進平時熱衷於戶外運動，體格相當健壯，從未聽他提起有任何重大健康問題。惟不久前的一次健康檢查中，發現有輕微高血壓的情況。家屬和朋友表示完全無法理解為何看似健康的人，會發生如此突然的意外。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

高血壓3大警號級別

根據本港衞生署資料，一般成年人的正常血壓水平應為收縮壓<120，舒張壓<80。高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病，可能會引致嚴重的健康問題，因多數情況沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患病，而常被稱為「 隱形殺手」。

內地媒體曾有報道指出，高血壓真正警戒線大於120／80mmhg，但已屬於「高血壓前期」，這個血壓區間人士雖未算高血壓患者，但心腦血管疾病風險較健康族群大大提升，尤其中青年族群更為需要注意，及早改善生活型態、預防高血壓及心血管疾病。據內地高血壓基層診療指引（2019年）指出，醫學上血壓值3個危險等級大約分為以下3大等級：

● 一級輕度：輕症階段，收縮壓140至159mmHg，舒張壓90至99mmHg，心血管風險屬高危險及高危患者應立即使用降血壓藥物治療；低危及中危患者則可嘗試改善生活習慣4周至12周，血壓仍不達標再處方降血壓藥物治療；

● 二級中度：高壓在160至179mmHg浮動，低壓亦於100至109mmHg之間患者，應立即啟動藥物介入；

● 三級重度：高壓≥180或低壓≥110，會引發各大身體器官病變，必須馬上進行介入治療並密切隨診。



而老人則因為身體狀況較為複雜，將另分類為65至79歲血壓≥150／90mmHg建議藥物治療、≥140／90mmHg屬心血管病高危患者；80歲或以上人士則收縮壓達≥150mmHg開始藥物治療；衰弱老人血壓≥150mmHg考慮使用降壓藥物。

5大高血壓生活建議

1. 定時服藥

2. 適當做運動

3. 合理飲食

4. 戒煙戒酒

5. 控制情緒

資料來源：中華全科醫師雜誌《高血壓基層診療指引 (2019年)》