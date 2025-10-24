28歲港女為挽前男友狂健身打荷爾蒙針，副作用導致男性化特徵震驚網民

近年健身、健美逐漸成為流行趨勢，愈來愈多人走進健身房，甚至登上健美比賽的舞台。現年28歲的健身教練Claudia近日亮相ViuTV節目《晚吹—怨女俱樂部》，自爆為初戀男友瘋狂健身，甚至打荷爾蒙針變大隻，豈料副作用驚人，導致聲線永久低沉，更被網民質疑：「變性人？」。

為初戀男友狂健身打針變大隻

Claudia在節目中透露，初戀男友當年熱愛健身，但因自己年輕氣盛兼佔有慾強，竟限制男友去健身房的次數，最終男友另覓新歡，導致分手收場。為挽回前度，Claudia不惜豪花逾2萬元求助內地「情感挽回熱線」，對方建議她以健身的方式重拾吸引力。在健身過程中，Claudia意外發現「變大隻」令自己更加自信，從此將失戀痛苦化做健身動力。

為令自己身形更壯更快見效，Claudia一度選擇打荷爾蒙針增肌，結果付出了沉重的代價。除了身上爆毒瘡、皮膚變粗糙外，更連環出現「男性化」徵狀，連陰蒂都明顯腫大，聲線變得低沉似男人。

她坦言起初曾感害怕，加上自己喜歡拍影片上載至社交平台，不時有網民留言指她是男人、變性人，她花了不少時間面對抨擊。但現在面對身體的轉變，Claudia反而一派輕鬆地表示：「冇拍拖又唔約炮，唔覺得有咩困擾。」

同時，長時間的增肌減脂導致Claudia胸部的脂肪減少，2023年10月，為在健美比賽上展示更完美的肩臀比例，Claudia更接受隆胸手術，期間暫停服用荷爾蒙藥三個月，聲線曾短暫恢復，「那陣子居然能唱高音」。

網民質疑：變性人？



節目播出後，不少網民都留言支持Claudia：「我覺得健美小姐反而仲靚，女人有肌肉係好性感」、「支持，覺得佢好型，自己開心最緊要」。對於Claudia的聲線明顯變得低沉，不少網民質疑她是「變性人」，更有人直言她的聲線幾乎同梁思浩一樣！

不過，亦有網民留言表示可惜，Claudia原本聲音嬌俏可愛，如今因打針練肌變聲實在太大犧牲：「佢未操大隻之前把聲好女仔、好嬌俏，好可惜」、「健身係好事，但靠打針食藥就太過火，搞到把聲咁低沉，真係走火入魔」、「體內積咁多藥好傷身，年紀大咗就知大鑊」。

視健美為生活重心



Claudia現時任職健身教練，亦是一名健美運動員。她將健美視為生活重心，每日訓練長達三至四小時，業餘時間所剩無幾。即使外出旅遊也須自備餐食、嚴格規劃訓練時程。

Claudia投身健美運動五年，已參與五場賽事，更於今年獲得IFBB（國際健身健美總會）職業卡，並取得健美比賽的冠軍。她透露每場賽事開支高達三萬五千元，包括教練費、化妝及報名費等，不穩定的教練收入迫使她需兼職餐飲工作籌措經費。

曾四度因心理壓力臨陣退賽的Claudia坦言，過去總刻意選擇參賽人數較少的賽事以求勝，如今已學會調整心態：「與其執著勝負，不如專注自身進步。」

Claudia將健美視為生活重心，每日訓練長達三至四小時。（IG@cla.x.fitness）

\

Claudia於今年獲得IFBB職業卡，並取得健美比賽的冠軍。（IG@cla.x.fitness）