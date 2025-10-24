名人健康丨「最美潘金蓮」楊思敏49歲近況曝光：曾患乳癌淡出幕前，定居東京傳情斷患癌男友

有「最美潘金蓮」之稱、現年49歲的日籍藝人楊思敏（又名：小林麻美）於90年代憑與藝人單立文合演的三級片《新金瓶梅》爆紅。她在1999年證實患上乳癌，需動手術切除乳房，之後於2005年全面淡出幕前，且定居東京。近日有台媒報導指，女方與交往24年、患上前列腺癌的男友戀情告終，男方受訪時則親揭分手原因。

根據台灣傳媒報道，楊思敏前男友兼前經理人「阿魯米」接受台媒訪問時，承認二人已經分手，為24年的感情劃下句號。至於當中原因，他則表示是由於長期相隔兩地，感情變淡所致。他透露在疫情期間，雙方有3、4年沒有見面，女方長期定居東京照顧媽媽；患有前列腺癌的他則是在大陸、台灣兩邊跑。雖然雙方已經分手，但他表示目前兩人仍是非常要好的朋友。

被問起兩人的感情狀況，阿魯米表示以他所知，楊思敏目前跟自己一樣，都是單身狀態。他又澄清外界離婚的說法，因為二人從沒有結婚。至於他的健康狀況，阿魯米表示早前因身體檢查，意外發現患上前列腺癌二期，現在仍然未知是否有擴散到其他位置。他指楊思敏對自己的病情並不知情，連媽媽都沒有說，怕她們會因此擔心。

楊思敏於1995年憑三級片《新金瓶梅》在香港打響知名度，再跟徐若瑄合演《魔鬼天使》，加上推出火辣的寫真集，奠定其性感女星形象。之後她主力在台灣發展，拍過劇集《家有日本妻》及《女人40一枝花》，又主持過《綜藝大集合》、《哈啦新幹線》、《東京夜未眠》、《Go Go Japan》等節目。

可惜，在1999年楊思敏不幸患上乳癌，需動手術切除乳房，34D上圍縮成32B，2005年擔任日本福岡競艇比賽觀光大使後，她便退出演藝圈，如今定居日本東京，引退19年。不過，2023年她曾現身台北為商品任代言人，當時給人感覺仍然星味十足。

乳癌｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5. 乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會