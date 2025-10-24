胰臟癌丨55歲男子腹瀉腰背痛確診4期，醫生：1類人3年內風險高8倍

有「癌王」之稱的胰臟癌，因早期症狀不明顯，多數患者一旦發現已經是中晚期。台灣胰臟科醫生林相宏分享案例，一名男子患有「1類疾病」，最近出現腹瀉，並伴隨右側腰背痠痛，經檢查後確診胰臟癌第4期。醫生提醒，此類患者需特別留意胰臟癌風險，未來3年內罹患胰臟癌的機率比一般人高出8倍。

55歲男腹瀉及腰背酸痛 確診胰臟癌第4期

胰臟科醫生林相宏在其Facebook專頁發文表示，最近遇到幾宗胰臟癌個案，均伴隨腹部和腰背不適。他解釋，由於胰臟位於身體的後腹腔，靠近背部中間脊椎位置，因此會產生不適感，但未必達到疼痛程度。

林相宏提到，一名55歲男性本身患有糖尿病且規律服藥，近一周開始腹瀉，每日約三次，同時右側腰背出現痠感，直到發現尿液顏色轉為深褐色，才緊急就醫。

抽血檢查後發現除了黃疸，胰臟發炎指標也升高，進一步檢查竟發現胰臟頭部有一個腫瘤，侵犯至膽管，且肝臟也出現腫瘤陰影，經切片診斷為胰臟癌第4期，癌細胞已轉移至肝臟。

50歲後患糖尿病需警覺

林相宏指出，類似案例在臨床上相當常見，約7成早期胰臟癌患者無任何症狀，而有症狀者中，8成診斷時已屬第3期以後，無法進行手術，這也是胰臟癌最令人畏懼之處。

林相宏表示：「糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會」。他解釋，胰臟癌會導致胰臟分泌胰島素下降，也會造成身體胰島素阻抗性，造成高血糖。換言之，高血糖可能誘發胰臟癌，而胰臟癌也會導致血糖升高。

研究顯示，在診斷出胰臟癌的3年前，就可能出現高血糖的徵兆。因此他建議，50歲後新診斷的糖尿病患者，若伴隨體重下降，未來3年內有1%的機率罹患胰臟癌，風險為一般人的8倍，應諮詢醫生進行相關篩檢。

胰臟癌3大先兆

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

血糖上升

體溫升高

血脂降低

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘

10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

吸煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

資料來源：醫院管理局

7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

1.年紀大

2.有家族癌症病史

3.肥胖/缺乏運動者

4.抽菸酗酒者

5.糖尿病

6.胰臟結構異常者

7.工作常接觸某些化學物質者

8.反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑