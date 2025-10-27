韓國百萬YouTuber產後危機｜誕雙胞胎9日突大出血，丈夫崩潰呼籲集氣祈禱

南韓百萬訂閲YouTuber情侶檔「Enjoy Couple」，由敏秀與林拉拉組成。兩人2023年舉辦婚禮，林拉拉更在本月14日順利誕下一對可愛雙胞胎。但在產後僅9日，拉拉突發大出血被送入ICU搶救，令敏秀大崩潰。

「Enjoy Couple」以相愛相殺、幽默互動與真實日常而深受粉絲喜愛，IG追蹤超過91萬、YouTube擁有260萬訂閱，擁超强人氣。敏秀和林拉拉愛情長跑超過10年，終於在2023年步入婚姻，婚禮上更邀請到拉拉的偶像EXO成員Suho親自獻唱祝歌，片段爆紅網絡，場面感人讓粉絲印象深刻。

懷雙胞胎飽受妊娠多形疹折磨

今年5月，「Enjoy Couple」宣布懷上雙胞胎；本月14日，拉拉順利誕下TUKI、LAKI。敏秀當時感性發文，表示自己還在適應從老公變成爸爸的身份，但他會努力成為能守護兩個孩子的一家之主，並感謝老婆「送給我一個宇宙」，向老婆示愛表達敬佩之情。

不過，拉拉的懷孕過程實際上相當辛苦。在懷孕期間，拉拉飽受妊娠多形疹所苦，常因全身皮膚癢導致常常失眠。最後更因妊娠多形疹惡化，在與醫生討論後將原本定在10月16日的預產期，提前兩日進行剖腹產。

產後9日大出血入ICU



拉拉雖順利誕下健康的異卵雙胞胎，但由於產後身體尚未完全恢復，在僅生產9天後，丈夫敏秀突然透過社交平台向粉絲宣布壞消息：

拉拉因為突然大出血來了急症室，現在正在加護病房中搶救，她獨自一人應該感到很可怕，但我無法陪她身邊…… 請大家一起替她祈福。

而頻道原本要上架的生產花絮影片，因為拉拉病情突然急轉直下需要停更。

最新病況曝光



幸好，在醫護人員的努力下，拉拉終於脫離危險。敏秀向粉絲們報平安：

輸血過後拉拉正在努力恢復中，請大家一起為她祈禱。

敏秀亦對醫護人員及消防員表示感謝，並宣佈會暫時中斷YouTube影片更新，全力陪伴妻子與新生兒。粉絲們在得知拉拉脫離危險後，紛紛鬆一口氣，湧入留言區送上祝福：「媽媽真的太辛苦了」、「希望拉拉快點康復」。

轉載自晴報