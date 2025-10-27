名人健康 │ 71歲韓馬利疑離巢TVB，效力逾40載，曾患罕見腦膜炎險死靠老公悉心照顧康復

健康要緊！效力TVB超過40年的「御用阿媽」韓馬利（Mary姐），日前被網民發現在TVB官網上查無此人，疑悄然約滿離巢。Mary姐在幾年前突然患罕見腦膜炎，一度昏迷不醒險死，而她的「配音王」老公在這段艱難日子不離不棄，悉心照顧Mary姐，終令太太重拾健康。

近日，有網民發文指在TVB官網已不能搜索到韓馬利的名字，疑似已悄然約滿離巢TVB。翻查歷史，現年71歲的韓馬利效力TVB逾40年，雖然是「金牌綠葉」，但一直以「御用阿媽」、「貴氣闊太」角色定位，在觀衆心中留下深刻印象。

對於離巢TVB的傳言，Mary姐在接受傳媒訪問時表示，只是「想轉換一下生活方式」，同公司關係仍然良好，會繼續拍TVB劇；日後亦會平衡工作與個人生活。

曾患罕見腦膜炎險死

韓馬利早年在馬浚偉的《緣來自咖啡2》節目中，大爆自己曾因腦膜炎險死，指2019年因發燒感冒菌入腦，導致患上罕見腦膜炎（Cerebral Vasculitis），是一種腦血管發炎的嚴重疾病。

她透露自己的病發經過，指開始時是發燒，令人非常呆滯。她當時未有太過為意，惟兩日後，丈夫杜燕歌發現情況不對勁，強行帶她求醫檢查，才發現她患上腦膜炎。她回想入院期間一度陷入昏迷狀態，幾星期全無意識，全身不但乏力飆冷汗，亦不能進食，體重亦大跌10多磅，在醫院住了近一個月，幾近瀕死邊緣。

重病後體會到丈夫深情



慶幸，被譽為「配音王」的丈夫杜燕歌，在韓馬利最脆弱之際仍然不離不棄。在療養的過程裏，杜燕歌除負責其起居飲食，又陪太太玩拼圖及下棋來鍛鍊腦筋。在他的悉心照顧下，加上用藥得當，Mary姐終於逐漸回復健康。杜燕歌曾接受傳媒訪問時表示，當時見太太重病，是非常心痛：

她向來已很瘦，見到她皮包骨，我的心很痛，我祈禱說Mary身體很弱，她又不懂照顧自己，這些苦由我來受，過來我這邊。

韓馬利亦表示，因這場大病，才醒覺到丈夫杜燕歌對她的愛，也由此令Mary姐感到悔疚：

之前常以工作及朋友先行，甚至丈夫病了，我也趕著去上班。大病後，我們坦誠談了很多，老公指自己像本放在我牀頭30年沒看過的書，很想我細看，他曾經很難過，我真的很內疚。

近年，韓馬利已大幅減產。經歷大病令她醒覺，努力彌補兼作出改變，「現在我萬事以老公為先！」。

歷三段婚姻一度仰藥自殺

韓馬利在1974年加入TVB，演出過多部經典電視劇集，如《陸小鳳》、《京華春夢》、《宮心計》、《名媛望族》等。

在感情路上，Mary姐卻遇不少波折。她在1975年與陳波比結婚，可是婚姻只維持了兩年。在1981年，她與馮寶寶胞兄、當年TVB高層馮吉隆再婚，可是在1983年婚姻破裂，有指因第三者介入婚姻令其大受打擊，一度仰藥自殺，幸被救回一命。

其後朋友帶韓馬利返教會，因此認識了第三任丈夫杜燕歌，二人在1989年結婚，一直十分恩愛，這位人生伴侶亦陪伴韓馬利經歷不少高山低谷。杜燕歌曾表示靠四招維繫夫妻感情，就是「甜甜酸，苦苦辣，遷遷就，忍忍讓」，他還將它手寫出來掛在客廳，時刻提醒自己。

轉載自晴報