名人保養 │ 45歲夏竹欣淡出幕前10年事業愛情兩得意，外貌變化不大保養得宜

　　同20年前一樣咁靚！現年45歲的前TVB藝人夏竹欣，自2015年離巢後轉行做保險，如今事業愛情兩得意。她日前與一衆大前輩聚會影合照，以及分享與劉松仁過往合作拍攝劇照，可見即使已過去逾20年，夏竹欣樣貌變化不大，保養得宜！

 

搭劉松仁膊頭合照 曬20年前劇照感謝照顧

 

　　夏竹欣日前與一班演藝界前輩飯聚，曬出大合照，可見同場有劉松仁、米雪、姜大衛、胡楓、李琳琳、連炎輝。夏竹欣對這次難得的聚會感到非常開心：

 

　　今日實在太幸福喇，呢個簡直係超級經典組合，有修哥、John哥、琳琳姐、松哥同米雪姐，仲咁啱見到Tommy哥同Ba姐，大家可以相聚一齊食吓傾吓仲要嘆埋雪糕，超級開心。

 

　　而其中一張相，夏竹欣搭住劉松仁膊頭合照非常溫馨。她又分享了兩人過往合作拍攝的畫面，感激對方過去的照顧：

 

　　同松哥係喺2003年拍《西關大少》認識，之後到潛行追擊做佢嘅助手，可以同佢合作相處真係好幸福，咁耐以嚟無論工作上同生活上佢教過我嘅每一樣嘢我都一直記住，多謝你，最緊要大家都身體健康，開開心心。

 

行做保險年薪過百萬 與大前輩聚會美貌逾20年不變

行做保險年薪過百萬 與大前輩聚會美貌逾20年不變

 

與TVB「御用有錢人」拍拖8年分手
 

　　據悉，夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，參演過不少經典劇集，但多數是戲份不多的配角，最為觀眾熟知是在《衝上雲霄2》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角。

 

　　夏竹欣亦曾與有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄因合作拍攝《同事三分親》而撻著。兩人拍拖8年，最終因了解而分手，但再見亦是朋友。

行做保險年薪過百萬 與大前輩聚會美貌逾20年不變

行做保險年薪過百萬 與大前輩聚會美貌逾20年不變

 

離巢轉行做保險年薪過百萬
 

　　2015年，夏竹欣離開TVB後轉投保險界，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽。2021年，她宣布與圈外男友黎偉諾結婚，婚後幸福美滿，名副其實事業愛情兩得意！

 

行做保險年薪過百萬 與大前輩聚會美貌逾20年不變

 

 

 

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#黃子雄#凍齡#TVB#網絡熱話#演員#劉松仁#健康
名人健康 │ 43歲李施嬅揭分手原因，免疫系統問題做4次手術無人陪伴感傷太深
