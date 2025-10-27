乳癌警號 │ 38歲媽媽愛食水果確診2期乳癌，醫生揭高碳水果增癌風險

據統計，本港女性頭號癌症殺手非乳癌莫屬，多年來穩居榜首。台灣一名38歲媽媽平日一向養生，有天摸到乳房有硬塊確診2期乳癌。有醫生指出，經常吃水果可能是致癌成因。

非高危族群卻罹癌 關鍵出自飲食習慣

台灣外科醫生陳榮堅在其專頁分享特殊病例，一名38歲媽媽無家族史、無生育風險因子，工作環境亦無任何致癌輻射因子，有一次摸到乳房有硬塊，確診第二期乳癌。女子平日不吃甜點不嗜甜，但卻經常吃大量水果養生。陳榮堅指出，果糖同樣屬於碳水化合物，曾有研究顯示，經常吃碳水化合物的人，發生乳癌的機率比一般人高出67%，而部分水果含果糖愈高，等同碳水化合物含量亦很高。陳榮堅解釋，愈來愈多的研究顯示，醣類（碳水化合物）攝取過度時，會在身體多處引發嚴重發炎反應，不僅增加罹患乳癌風險，也可能提高胰臟癌、大腸癌的發生機率。

飲食失衡導致癌變

陳榮堅續指，癌症形成通常源於自己細胞再生時出現變異。當攝取過多碳水化合物容易造成全身發炎反應，若同時蛋白質攝取不足，會導致飲食失衡，使新長出來的細胞發育異常，進而產生「怪異細胞」，也就是癌症。這種長期飲食失衡造成的慢性發炎狀態，為癌細胞生長提供了有利環境，即使沒有家族遺傳因素，仍可能誘發癌症產生。

水果含高碳水 過量攝取引發發炎

減重醫生蕭捷健曾在其Facebook專頁上載短片指出，許多人誤以為只有吃起來甜的食物才含碳水化合物，事實上部分水果的碳水化合物含量相當高。

以每100公克計算，含高碳水的水果包括：

香蕉：約含23克碳水化合物（約半根中型香蕉）

提子：約含15-20克碳水化合物（約15-20顆葡萄）

荔枝：約含15-20克碳水化合物（約10顆去殼荔枝）

故此，他建議可以選擇升糖指數較低的水果：

低碳水的水果（每100克/1份）：

蔓越莓：約含約12克碳水

士多啤梨：約含約8克碳水

黑莓：約含10克碳水

覆盆子：約含12克碳水

中等碳水的水果（每100克/1份）：

蘋果：約14克碳水（約半顆中等大小蘋果）

橘子：約12克碳水（約1顆中等大小橘子）

水蜜桃：約10克碳水（約1顆中小型水蜜桃）

奇異果：約15克碳水（約1顆中型奇異果）

番石榴：約12克碳水（約半顆中型番石榴）

乳癌年輕化4大致病危機

乳房外科專科醫生鄭伃書近日在節目《新聞挖挖哇》中提及，一名年僅16歲少女因自行檢查時，發現胸部有硬塊而求醫，經診斷後確認為乳癌。

1.初經過早

2.長期吃外賣或外出用餐

3.壓力過大

4.喝水不足

資料來源：乳房外科專科醫生鄭伃書

鄭伃書表示，該少女初經來潮時間較早，且經常吃外賣或外出用餐、攝取過多高油、高糖、高鹽及加工食品，加上學業壓力大、家庭關係緊張、長期水分補充不足，造成身體長期處於慢性發炎狀態，最終成為乳癌高風險族群。

鄭伃書指出，乳癌主要危險因素包括初經過早、停經較遲、壓力過大、不良飲食習慣、未曾生育、未哺餵母乳、家族乳癌病史，以及曾患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。另外，女性體內的雌激素與乳癌風險息息相關，初經愈早或停經愈晚，體內累積的雌激素暴露時間愈長，罹患乳癌機會就越高。值得注意的是，現今女童初經年齡有明顯下降趨勢，有些小學二、三年級的女童就已經來潮，相較於過去初中階段才開始初經來潮的時間為早。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5. 乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

轉載自晴報