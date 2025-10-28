歡迎回來

中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議
養生Tips
望聞問切

中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

        今期宋振基中醫師解析運用配合八字、用神和忌神的治療思路，為月經流血不止已持續一週的病人處方，及提醒她多項日常生活需要注意的事項。

 

月經流血不止的治療分析

主訴

月經流血不止，已持續一周。

 

中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議

 

八字與體質分析

- 八字簡析：

  - 年柱：辛金 未土  

  - 月柱：壬水 辰土  

  - 日柱：乙木 卯木  

  - 時柱：不公開  

  - 用神（需補強）：木、水

  - 忌神（需抑制）：土、金

 

- 體質分析

  - 日主乙木生於辰月（土旺），年支未土、月支辰土過重，形成「土重木折」的情況。過多的土阻礙肝木的疏泄功能，導致衝任失調，血液無法正常循經而出現崩漏。  

  - 八字中的壬水為用神，但因土旺克制，壬水力量不足，無法滋養肝木，進一步引發陰虛、血熱的體質問題。  

 

治療方向

- 核心原則：「滋水涵木、清熱固衝」  

  - 滋水養木：增強水木相生，滋陰養血，緩解肝木壅滯。  

  - 清熱固衝：清血熱、止血崩，穩定衝任經脈。  

  - 疏土通絡：抑制土壅滯，幫助氣血流通，防止瘀阻。

 

治療思路與方藥結構

 

1. 治療思路

   - 先滋陰養木，清除虛火，改善根本體質。  

   - 再涼血止血：快速止血崩漏，同時避免土壅氣滯。  

 

2. 方藥結構

   - 君藥：以補用神「水」為主，滋陰養血，清解血熱。  

   - 臣藥：固衝止血，針對崩漏症狀。  

   - 佐藥：疏通土壅滯，促進氣血流通。  

   - 使藥：引藥歸經，調和全方。

 

3. 五行比例

 

   - 用神（水、木）：80%

     - 水為主，滋陰涼血，涵養肝木；  

     - 木為輔，調肝疏土，改善衝任經絡。  

 

   - 忌神（土、金）：20%

     - 少量土藥健脾，避免涼藥損傷脾胃；  

     - 金藥適量清熱，但避免過度剋伐肝木。

 

主要方藥

 

1.    君藥（滋水養木）

 

中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議

 

   - 生地黃、旱蓮草、女貞子、玄參：滋陰養血，清解血熱。  

 

2. 臣藥（固衝止血）

 

中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議

 

   - 地榆炭、側柏葉、仙鶴草、山茱萸：涼血止血，安衝固任。  

 

3. 佐藥（疏土通絡）

 

   - 白芍、茯苓、陳皮、白朮：疏肝健脾，促進氣血流通。  

 

4. 使藥（引藥調和）

 

   - 甘草、大棗、血餘炭、荊芥炭：調和藥性，補益脾胃。


健康建議

 

1. 飲食

   - 宜：多吃滋陰止血的食物，如黑木耳、蓮藕、桑葚等。  

   - 忌：避免溫燥（如辣椒、羊肉）及油膩（如燒烤、油炸）的食物。  

 

2. 生活習慣

   - 避免過度勞累與劇烈運動。  

   - 練習靜坐調息，平抑虛火，保持情緒舒暢，防止肝鬱化火。  

 

3. 環境調養

   - 保持居室通風乾燥，避免濕氣過重。  

   - 注意腹部保暖，避免寒氣凝滯胞宮。  

 

結論

 

　　本治療方案重點在於調整「土重木鬱、水弱血熱」的體質，核心為「滋水涵木、清熱固衝」。通過增強用神水木的力量，抑制土金的壅滯與剋伐，達到標本兼治的效果。不僅可止血調經，還能從根本上改善陰虛血熱的體質，恢復衝任經絡平衡，讓女性生理功能恢復正常。

 

被訪者簡介

 

中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議

 

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。

 

Tags:#中醫#八字#五行#月經#流血不止#用神#忌神#體質#滋水涵木#清熱固衝#中藥#君藥#臣藥
【冬天養生】立冬進補法則：按體質補腎養陰、「吃黑」、按腰
【冬天養生】立冬進補法則：按體質補腎養陰、「吃黑」、按腰

