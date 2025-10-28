歡迎回來

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知
生死善終

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　在那場為樂壇教父送別的莊嚴時刻，一個獨特的花圈牽動了全場目光：柔美的英國粉紅與粉橙玫瑰，與純白的蝴蝶蘭共舞成心形，黑色鐵線勾勒出的五線譜與音符躍然其上。如此巧思不僅打破了傳統花圈的千篇一律，更是對逝者音樂生涯的最深致意，同時輕撫著親友們哀戚的心靈。

 

　　這個感人的花藝創作，出自香港花藝協會會長凌韻詩（Florence）之手。在她眼中，花藝不只是擺設，更是歌頌生命，撫慰心靈的藝術媒介。

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

Florence 別出心裁設計的花圈，向樂壇教父作出最深致敬。(圖：被訪者提供)

 

東西方的告別美學

 

　　十三年前，被職場壓力和抑鬱困擾的她，意外在花藝中找到了療癒的力量。這份與花相伴的體驗，讓她毅然告別保險界，投身花藝事業。

 

　　創業之初，她主要承接婚禮花藝設計。然而，婚禮花藝雖然絢麗奪目，卻總覺得少了一份深刻的情感寄託。她想起赴美參加美國花藝設計師協會考試時，殯葬花藝是必考科目，包括花牌和棺面花，讓花藝師流露豐沛的情感。

 

　　在西方，殯葬花藝早已跳脫傳統框架，可以是花束砌成的車輛，也可以是繁花編織的寵物形象。這啟發了她思考：「香港的殯葬花藝仍較為單一和傳統，需要創新突破，變得個人化，讓每一件作品都能訴說逝者的故事。」

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

Florence是美國花藝設計師協會會員，以及評審資格。她於人生學堂-生死博覽會「生之頌花卉展」示範花藝。

 

花藝化身生命禮讚

 

　　現在她主要從事殯葬花藝設計。在她眼中，殯葬花藝是一份「花禮」，更是對生命的禮讚。一次，有一位媽媽代女兒訂製殯葬花圈。細問下得悉，先人是女兒的姨姨，每次見面也會送上小免公仔作禮物。

 

　　這次輪到小女孩向姨姨「回禮」：以潔白花朵砌成的小兔，安放在粉色心形花圈上，具象地完美詮釋了純真的思念。

 

　　Florence亦曾經把一次性的花禮，轉化為永續的心意。當她的同學驟逝，她與同窗們送上一盆白色蝴蝶蘭，讓遺孀能夠帶回家持續照料，讓思念找到寄託的方向。

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

Florence 設計的兔子花圈，寄託小女孩對已逝姨姨的純真思念。(圖：被訪者提供)

 

選用花材有學問

 

　　那麼殯葬花藝需考慮花語嗎？她笑言，花材的顏色、情感及實用性更重要，尤其要考慮喪禮形式。

 

　　例如會場需上香，或有破地獄等傳統儀式，一些易受溫度與煙燻影響的花材如繡球、非洲菊等，就不大適合了。反而較大朵的玫瑰，以及質素較高的菊花，如煙花菊等，更為耐看，確保花藝能在整個儀式中保持優雅。

 

花藝新嘗試，商場展覽及綠色殯葬

 

　　早前，她與一眾花藝師，參加食環署舉辦的人生學堂-生死博覽會暨「生之頌花卉展」，把多種生命禮讚的創意花藝帶進人群，於商場展覽，甚為群眾受落，紛紛與花藝作品打卡。

 

　　她這次的創作，以「淨土」為題，為「花禮」的形態，帶來更廣闊的想像：在幽黑的虛空中，絢爛花材如希望之光綻放，永生蒲公英彷彿輕盈的靈魂，逐漸隱沒於純淨祥和的彼岸，低語着靈魂超脫與安然的無聲詩行，流靈深邃禪意。

 

　　雖然商場的展覽已完結，「生之頌」另有延續展，由10月25日至11月2日，於沙田石門靈灰安置所及紀念花園，展示四組全新的大型花藝。

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

Florence為「生之頌花卉展」設計的作品，以淨土為題，充滿禪意。作品現已換上永生花，並於「生之頌」延伸花展展示。(圖：被訪者提供)

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

早前於商場舉行的「生之頌花卉展」，多位花藝師發揮創意，以花藝歌頌生命。

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

「生之頌花卉展」作品之一，名為「光輝的人生」，由花藝師Christine Lee及Ellen Tang 設計，向一位音樂大師致敬，寓意旋律如花香安慰心靈。

 

　　令人欣慰的是，除了紀念、療癒與安慰，花卉與綠色殯葬理念不謀而合。剛於本年9月啟用的石門靈灰安置所，當中供撒灰的紀念花園，種植著茉莉、藍星花、雞蛋花等隨着四季更迭的花卉。讓親人能透過花香五感，與摯愛重新連結。

 

　　園內的中式仿石水盤「靜念池」，讓人們感受名為「連摺」的體驗，於花形紙片上寫上一己心意，摺合後再放在水中，寄託對先人的祝福與思念。

 

　　花雖易逝，但思念綿長。人生雖如夢幻泡影，最壯麗之時也像鮮花綻放。我們對摯愛的懷念，終將在花香中找到永恆的安歇。

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

剛啟用的石門靈灰安置所紀念花園，供撒灰的草坪，已種了四季輪流盛放的花兒，將來呈現的花海，讓親朋與天上的摯愛，以另一種方式連結。

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

 讓親朋把祝福寫在花型摺紙上，寄託對先人思念的靜念池。(圖：食環署提供)

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

石門靈灰安置所大樓，全面實行「無煙拜祭」，提供約四萬個骨灰龕位。建築設計與周遭環境融為一體。

 

個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知

於石門靈灰安置所「生之頌」延伸花展展覽的其中一個全新花藝作品，由花藝師Andy Au 設計，作品造型喻意兩枝大香燭，期望先人息卻世上勞苦，在天國安仰。(圖：被訪者提供)

 

「生之頌」延伸花展

日期：2025年10月25日至11月2日

地點：沙田石門靈灰安置所及紀念花園

免費入場

 

Tags:#殯葬花藝#花藝設計#香港花藝協會#美國花藝設計師協會#綠色殯葬#石門靈灰安置所
個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知
個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知
