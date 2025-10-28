名人離世│40歲韓國導演申聖勳驚傳離世5個月，遺體無人認領，生前發文透露困擾

被譽為韓國電影界「明日之星」導演申聖勳（신성훈，音譯）驚傳已於今年5月在家中離世，終年40歲。其死訊近半年後直至近日才曝光，被揭孤兒身世沒有親屬，後事最終由政府相關單位協助處理。

友人發現倒臥家中 生前無健康問題

據韓媒《OSEN》報道，申聖勳的友人因長期聯繫不上她，一進門就發現申聖勳倒臥在地、昏迷不醒，友人立即報警並將她送醫，但最終仍回天乏術。警方在事發現場進行調查後，未發現遺書。一位曾與申聖勳共事的工作人員表示，從未聽聞她有任何特殊疾病，其死訊令身邊的友人與同事都感到難以接受與錯愕。

英年早逝｜孤兒身世坎坷 社群發文曾透露困擾



申聖勳的離世，其坎坷的身世背景也隨之曝光。據報導，他於1984年出生，自幼在孤兒院長大。有演藝圈相關人士透露，申聖勳生前雖然經常在社群媒體上傳以「媽媽」、「家人」為題的照片，但那些其實並非他有血緣關係的親人，而是對身邊照顧他的長輩的暱稱而已。

去年曾傳輕生

申聖勳去年曾傳出輕生的消息，她亦屢次發文放負，「D-day 今天……Beautiful Day」，有指「被人傷得太深了，電影製作這件事變得太沉重」等字句。

國際影展屢獲大獎

申聖勳的演藝生涯始於2002年，當時她以歌手身份出道。隨後他轉戰影視圈，從演員開始，逐步接足編劇和導演工作。憑藉著才華與努力，申聖勳在導演領域嶄露頭角。2022年，他執導的短片 《炸醬麵，謝謝你》（亦有媒體譯為《謝謝你的炸醬麵》）在國際影壇大放異彩，橫掃數十座獎項，該片總計囊括了81項國際大獎，其中包括第7屆好萊塢藍鳥電影節的「最佳導演獎」與「最佳作品獎」。後續作品如《未成年人》以及2025年2月上映的《神的選擇》。

遺作《未成年人2》後製中 製作公司承諾延續遺志

申聖勳離世時，其遺作 《未成年人2》尚未完成，目前正由製作公司「Red Panorama」進行後期製作。該公司發表聲明說明，電影目前已進入後製的最後階段，公司會盡可能依據申聖勳生前想傳達的理念與想法完成這部作品，並以在下半年上映為目標。

轉載自晴報