養髮熱潮 │ 26歲女星獲封「髮量王者」，公開5大養髮秘訣、睡前梳髮100下養出濃密秀髮

26歲內地人氣女星趙露思近日憑《許我耀眼》中女主角「許妍」一角人氣急升，劇中因有一幕她被管家提醒「頭髮有點乾枯毛躁」和一般富家千金形象不太一樣，意外掀起全城養髮熱潮！雖然劇情需要扮髮質差，但現實中的趙露思卻是公認的「髮量王者」，她更在小紅書親自傳授護髮秘訣，養出神級髮量！

趙露思5大養髮秘訣

1.洗頭有法

趙露思曾透露自己的髮質偏乾、非油性，因此並不會天天洗頭，而是「頭皮真的油了才洗」，以免過度清潔導致頭皮油水平衡被破壞、髮絲乾澀。她也特別強調：「洗髮前一定要先搓出泡泡」，讓洗髮精在掌心變成綿密泡沫後再上頭，避免直接接觸頭皮造成刺激，建議搭配起泡網或起泡機使用更方便。

此外，她洗頭一定會洗兩次，第一次清潔髒污與造型品殘留，第二次則深層洗淨頭皮與髮絲，這樣洗完才會真正乾淨清爽。

2.護髮＋髮油加倍滋養

趙露思經常拍戲要做燙染造型，最怕的就是髮尾乾枯毛躁。為此，她會在洗頭後使用護髮素或髮膜加強修護，特別針對髮尾塗抹後再用夾子或髮圈盤起來，敷10分鐘左右再沖洗，等營養徹底吸收。

洗完頭抹乾頭髮後，她也一定會抹上少量髮油，藉由油分包覆髮絲，減少吹風機與造型器的熱傷害，鎖住水分，維持髮尾的柔順光澤。

3.使用頭皮精華液

趙露思強調：「頭皮養好了，頭髮才會長得好。」她會依照不同狀況挑選頭皮精華液，例如油脂分泌多時就使用控油款；若壓力大、掉髮嚴重就改用強韌髮根型。這樣不僅能舒緩敏弱頭皮，也讓頭皮長時間保持清爽、無負擔。

4.睡前用按摩木梳梳頭100下

由於拍戲幾乎都用真髮上陣，頻繁變換造型常造成頭皮拉扯。為了讓髮根維持健康，趙露思每天睡前都會用「按摩木梳」梳頭約100下，邊梳邊按摩頭皮，促進血液循環，舒緩壓力。同時，她會在使用頭皮精華後用髮梳按摩，可以讓精華液更均勻吸收，這也是她養出濃密髮量的小秘訣之一。



5.多吃黑芝麻

趙露思曾分享從小媽媽就叮嚀：「吃黑芝麻對頭髮好」，因此她很喜歡吃黑芝麻，尤其是「黑芝麻糊」。黑芝麻富含維生素E、鐵與優質脂肪酸，能促進頭皮血液循環、強健髮根，同時還能潤腸、養顏，是內外兼修的超級食物。

趙露思近日憑《許我耀眼》中女主角「許妍」一角人氣急升。（劇照）

選洗頭水需注意事項

註冊中醫陳嬿珺指，脫髮和人體內的雄性荷爾蒙「睪固酮」有密切關係。因體內睪固酮經酵素作用，轉化為「毛囊殺手」導致脫髮。另外，糖亦會導致血液循環不良，阻止血液到達頭皮，影響毛囊的營養供給。過量攝取糖分，更會導致睪固酮飆升，從而導致頭髮脫落。陳醫師提出5項助揀選好的洗頭水、減低脫髮機會的貼士：

● 避免有化學成分的洗頭水，例如含有矽靈，人造香精，防腐抗菌劑，二硫化硒等元素

● 盡量使用天然成分的洗頭水，令頭髮減少黏膩

● 每個人的頭皮情況不一，因此洗頭水不能治療脫髮，只能作為輔佐用途；其質地比功效更重要

● 護髮素不能塗頭皮

頭皮護理比頭髮護理更重要

而髮型業界人士則推薦使用咖啡因洗頭水。因含有咖啡因成分的洗頭水可減低毛髮變幼以及脫髮機會。同時，若洗頭水中不含硫酸鹽、矽、對羥基苯甲酸酯類（Parabens）等成分，也都屬於較好選擇。