HPV感染 │ 60歲女多年無性行為仍中HPV，口長肉粒求診，醫生揭1習慣惹禍

口腔長出不明肉粒要小心。台灣有醫生分享病例，指一名60歲女士口腔裏突然長出不明肉粒，影響平日進食和吞嚥遂求醫。她生怕自己患癌，結果報告出來後發現竟然是感染了HPV。

口腔長不明肉粒 吞嚥困難憂罹癌

據《ETtoday新聞雲》報道，台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬曾分享臨床案例，一名60歲酒店老闆娘發現口腔內長出兩顆紅色肉粒，更出現吞嚥困難的情況遂求醫。女事主擔心自己可能患癌，皆因她曾遇過一位客人與她出現相似的症狀，最後確診為舌癌第四期，怕自己患上同樣疾病。

口腔感染HPV 與1習慣有關

經過診斷後，醫生指女事主的情況並非癌症，而是感染了椰菜花（又稱人類乳突病毒HPV），屬於病毒性感染。吳昭寬指出，口腔感染HPV病毒，一般通過口交途徑感染的機率最高，故醫生當下詢問女事主有否曾進行「特殊性行為」。但女事主非常錯愕，連忙否認指自己已經多年來沒有性行為，平日因為工作關係只會陪客人聊聊天和收錢。

吳昭寬追問女事主會否有其他職業習慣導致感染，例如「經常性舔手指」的動作。女事主此時恍然大悟，皆因自己在酒店擔當收銀的位置，經常在數紙鈔前先舔手指頭，而很大可能是這個職業習慣導致病毒從口入，結果造成感染。吳昭寬續指，一般在市面上流通的紙鈔都不衛生，因為頻繁在市面上流傳，病毒容易附上去。如舔到嘴裏的話，很容易會將病毒帶進口腔。

吳昭寬提醒，大家應時刻保持良好個人衛生習慣：

勤洗手：接觸錢幣、公共物品後應徹底清潔雙手

避免口、手接觸：不要隨意用手觸摸口鼻，或舔手指後接觸物品

安全性行為：若有性行為應全程使用保險套，降低感染風險

男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾受訪解釋，HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

「椰菜花」常見症狀

女性患者

外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。

當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

男性患者

陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

資料來源：衞生防護中心

4大易感染高危環境

1.公廁馬桶

2.桑拿

3.游泳池

4.溫泉

資料來源：泌尿科主治醫生陳偉傑及羅詩修

9招預防感染HPV

廣東省中醫院大學城醫院婦科副主任醫生唐虹接受內媒訪問指，HPV病毒「耐寒不耐熱」，溫度達攝氏55至60度時便會變質，因此高溫消毒可以消滅病毒。惟大多數溫泉水溫度僅約40至45度，導致HPV病毒仍可生存，如果皮膚有傷口便很容易感染到HPV。

唐醫生續指，雖然浸溫泉恐有感染HPV風險，但只要跟足以下9大注意事項，便可有效預防感染風險：

1.選擇正規、衞生的場所溫泉

2.自備好個人用品

3.洗乾淨私密部位

4.限制浸溫泉時間

5.選擇人少、空間寬敞的區域

6.注意身體狀況

7.及時清潔身體

8.浸溫泉後適當休息

9.部分人士不宜浸溫泉

資料來源：廣東省中醫院大學地醫院婦科副主任醫生唐虹

