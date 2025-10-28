乳癌｜廿多歲港媽患乳癌為3歲兒拒切全乳，醫生拆解新式乳房保留術、適用條件須知

據政府數字，乳癌是本港婦女最常見的癌症，大概每14名香港婦女便有一名確診入侵性乳癌。而不少女性罹患乳癌時，往往擔心是否需全乳切除？本港外科專科醫生洪家偉曾接受媒體訪問時表示，曾遇見一名20多歲的年輕媽媽，當她得知患上乳癌時，一度非常抗拒開刀，箇中原因竟與其3歲兒子有關。

20多歲年輕港媽患乳癌 為3歲兒子盼保留乳房

外科專科醫生洪家偉分享，曾有一名20多歲的乳癌女病人，某天突然在乳房位置摸到硬塊，繼而求醫確診乳癌。更不幸的是，醫生發現她的乳癌屬多發性，即在乳房多於一個位置都有癌細胞。此時，女病人便向洪醫生提出一個要求，希望進行乳房保留手術，即既可以切除腫瘤，又可將大部分乳房組織保留。而當中原因竟與女病人家中的3歲小朋友有關：

女病人有一個大概3歲的小朋友，她平時會和他一起洗澡，她就不想在兒子和她洗澡的時候，看見她乳房會有一些太長及嚇人的疤痕，擔心會為他帶來陰影。

拆解新式乳房保留術 傷口可少至幾厘米

洪醫生指出，現時新式乳房保留術，主要是以患者剩下的乳房組織去重新「移位」，只要術前規劃做得好，確認腫瘤位置，醫生既可以將腫瘤切得乾淨，又可將傷口大大減少。他表示，一般全乳切除的傷口，以半邊心口計，可達十幾二十厘米，但新式乳房保留術的傷口一般只有幾厘米。不過，這手術並非所有乳癌病人適用：

失去的乳房組織不會再重生，醫生只可以利用剩餘的乳房組織作修補和重建，如果需要切除的範圍太大的話，術後會出較明顯的變形，影響外觀，所以局部切除術一般只適用於較細的腫瘤。而且手術後病人必須接受放射治療（電療）以減低復發機會，所以如果病人因為其他因素無法接受電療，則不建議進行局部切除手術。

資料來源：外科專科醫生洪家偉

傾向多元化包括手術及荷爾蒙治療

洪家偉表示，其實目前醫療技術進步了很多，即使患乳癌，亦用不著雙乳切除，病人可選擇乳房保留手術。他又補充，現在治療乳癌方法，多傾向多元綜合，即除了接受手術去清除腫瘤之外，病人會用到其他的輔助治療，包括一些荷爾蒙治療、化療、標靶藥、免疫治療及電療，務求令復發率減到最低。

拆解乳癌期數存活率

洪家偉表示不同乳癌期數，5年存活率可以有很大差異，尤其當乳癌擴散後，存活率便會大大下降：

乳癌第1期：5年存活率高達99%

乳癌第2期：5年存活率高達90%

乳癌第3期：5年存活率達78%

乳癌第4期：5年存活率達25%

拆解４大乳癌常見症狀

洪家偉指出，以下是常見的乳癌徵狀：