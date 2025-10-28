歡迎回來

港經濟向好惟失業率飆升，政府應積極干預
個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知
萬聖節南瓜食譜推薦｜南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇素食料理
食得有營

萬聖節南瓜食譜推薦｜南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇素食料理

　　超市的門口，放了畫滿鬼臉的南瓜。糖果包裝紙上，商場吊飾當中，南瓜蹤影處處。中秋過後，來到十月，又是一年一度的萬聖節。西方的鬼節，沒有盂蘭節，來得可怕。各式各樣的包裝，有可愛造型的木乃伊，活潑精靈的吸血彊屍。就連南瓜，畫了詭異的鬼臉，也不知道怎的，顯得可愛鬼馬，半點恐佈感都沒有。

 

　　商場超市以外，餐廳裏也南瓜處處。在沙拉吧桌上，看得見南瓜；是日餐湯，亦看見南瓜濃湯。是因為萬聖節快要到來？還是時令季節來了？鬼臉背後的，南瓜確實份外的甘甜美味。配合近日微涼清爽的天氣，喝一口溫暖的南瓜濃湯，吃一口肉質肥美的南瓜，成功俘虜了饞食的心，讓人忍不住一口接一口。

 

　　正所謂不時不吃，趁著這個南瓜當紅的季節，不要只想著「Trick or treat！」，不妨多買點新鮮，肉質肥美清甜的南瓜回來。南瓜不只好吃，營養價值又高（兼具膳食纖維、維生素A、C、E，和鉀、鎂、鋅等礦物質，多種元素），不管是簡單的拿去蒸煮，花點心思的去做濃湯。利用萬聖節帶來南瓜的魔法，好好盡情享受吧。

 

南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇（2人份）

 

萬聖節，南瓜當紅的季節來了！今期素食譜：南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇

 

時間：40分鐘  

 

材料：

 

萬聖節，南瓜當紅的季節來了！今期素食譜：南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇

 

南瓜 1／3 個（約250克）／珍珠粟米（玉米筍） 6條／雞髀菇（杏鮑菇）2個

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／豉油（醬油）1湯匙／黑醋 半湯匙／蒜香粉 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗 ／蒸鍋／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／ 茶匙／ 湯匙／碟／木舀

 

步驟：

 

　　1.    清洗珍珠粟米（玉米筍），切碎（如圖）。

 

萬聖節，南瓜當紅的季節來了！今期素食譜：南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇

 

　　2.    切走南瓜的皮，挖走籽，沖洗乾淨，切成小塊。

 

　　3.    放蒸鍋裏（如圖），以中火蒸15分鐘。

 

萬聖節，南瓜當紅的季節來了！今期素食譜：南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇

 

　　4.    放涼後，放大沙律(拉) 碗中，以木舀壓成蓉（泥，如圖）。

 

萬聖節，南瓜當紅的季節來了！今期素食譜：南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇

 

　　5.    將雞髀菇（杏鮑菇）切成塊（如圖）。

 

萬聖節，南瓜當紅的季節來了！今期素食譜：南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇

 

　　6.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），煮沸2湯匙的食油，放入步驟5，隨意撒點鹽巴，煎至兩面均金黃色（如圖）。

 

萬聖節，南瓜當紅的季節來了！今期素食譜：南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇

 

　　7.    放步驟1於平底易潔鑊中，以中火炒1分鐘，然後放入步驟3，續以中火，炒乾。

　　8.    倒入調和了調味料，調至中小火，炒拌均勻。

　　9.    放步驟6，續以中小火，炒拌均勻。

 

筆記：

 

1.    南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

2.    珍珠粟米（玉米筍）含維生素A和C，加上鐵和鉀，都是能加強免疫力的營養。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

