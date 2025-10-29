霜降養生食療推介 │ 心靈健康、補腎補氣改善情緒，蟲草花核桃雞湯

「天氣清涼多了。」Flora說。

「霜降到了，不久又到立冬，大自然的能量明顯要降下來了。重陽節就在這兩大節氣之間。因為重陽節是農曆九月初九日，九是陽數中最大，兩個九字在一起，故又稱重九。小時候讀書也提過重陽節的由來，是有關溫疫的。古人要上山避疫。秋高氣爽，當然是登高的好日子。」我說。

「這令我想起近日的流感，身邊不少人生病了。」Flora說。

「診所的確多了感冒的病人，還有發高熱的。雖然服中藥後很快退燒和痊癒，始終預防勝於治療，強壯身體才是王道。其實古人的戶外活動有季節性的，例如春天最好到水邊，夏天當然要玩水游泳。秋天就要行山了。

農曆三月初三為是上巳節，也叫『迎青節』，這時候天氣暖和了，人們要到水邊去戲水、洗浴，把冬天的病氣和寒氣袪掉。這和清明節的日子很接近，後來大家都以清明節來紀念先人和踏青了。

上巳節半年後的九月初九重陽節，又稱『辭青節』，不久就立冬，快要進入冬天了，草木凋零。深秋不像前些日子會打風下大雨，天氣晴朗又乾燥，十分適合郊遊。我們行山出汗，有助排出寒氣和病氣，氣血運行舒暢，患病的機會自然減少。

另外都巿人生活壓力大，多接觸大自然，身心可以放鬆，又可減壓解鬱，出了一身汗，晚上也會睡得好。」我說。

「飲食方面又要注意甚麼？」Flora問。

「近日很多看不開的個案。我們不單著重身體健康，心靈的健康也不容忽視。我們會情緒低落，很多時是由於感到筋疲力盡，身心俱疲。所以要改善情緒，就是從補腎、補氣方面著手，有足夠氣，就不會那麼乏力了。

補腎食物有蟲草花、核桃。蟲草花有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功。核桃有補腎溫肺，潤腸通便的功效。

除了補腎，秋冬也要養肺，尤其流感都是傷肺的。我們煲湯時可以加南北杏和花生。南北杏能止咳化痰，潤肺下氣。 花生則有潤肺、和胃、止血作用。

這些材料都可煲成時令湯水，一家大小也適合。」我說。

「好好利用假日遠足，做做運動。」Flora說。

「還要早睡早起呀！」我說。

霜降湯水：蟲草花核桃雞湯

材料（4人分量）︰

蟲草花3錢、南北杏1兩、核桃1兩、花生1兩、紅蘿蔔1條、雞背骨2大塊、蜜棗2粒、生薑2片

製作方法︰

1. 雞背骨洗淨斬件汆水。

2. 花生浸洗30分鐘。

3. 所有材加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

4. 最後加少許天然鹽。