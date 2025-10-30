名人離世 │ 綠葉王許紹雄病逝終年76歲，癌症引發器官衰竭，家世顯赫太公為慈禧重臣

現年76歲、人稱「Benz雄」的許紹雄在本月27日驚傳病危入院，翌日（28日）黎芷珊代其家人公布，許紹雄於凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，離世時獲家人以及朋友陪伴，家人非常感謝近日朋友紛紛探望，後事將待家人再作公布。

眾星趕抵醫院探望許紹雄

有傳聞指許紹雄舊年罹患腎癌，不過仍堅持幕前工作。許紹雄傳出病危的消息後，人緣甚廣的他有多名圈中好友均先後抵達醫院，如黎芷珊、苗僑偉夫婦，以及與許紹雄合作過劇集《絕代商驕》 及《隔世追兇》的TVB監製文偉鴻及林志華，眾人都神情嚴肅急急腳走入醫院。

27日傍晚吳卓羲與林峯分別乘坐七人私家車抵達醫院探望許紹雄。二人神情凝重，表現憂心，逗留約半小時後離開。被問到許紹雄是否已甦醒，吳卓羲搖頭示意，現場有記者問到是否希望對方大步檻過，他則表示：「吉人天相。」

馮素波隨後乘搭的士趕抵醫院，下車時面露憂心之色。當被問到是否了解許紹雄的情況，她坦言：「唔知啊，我都唔知，我以為假㗎咋。」至於是否有朋友通知她趕來現場，她表示是自己透過網絡得悉消息：「我睇到網上面消息。」馮素波逗留約10分鐘後離開，向傳媒透露許紹雄正戴著氧氣罩呼吸，情況雖危但意識仍在：「佢呼吸緊，戴緊氧氣。佢聽到我講嘢。」

翌日（28日），仍有好友陸續前往醫院探望。早上約九時，周潤發以全黑造型到達。他與許紹雄相識多年，兩人早年曾在經典劇集《網中人》中合作。面對在場守候的媒體，周潤發禮貌揮手，之後進入醫院。

最近一次露面未見異樣



許紹雄早前曾於IG上載最新短片，孖住愛女打機，大曬父女情。片中，許紹雄相當精靈，當時精神亦未見有任何異樣，而女兒許惠菁在26日仍然在社交網限時動態為自己的短片作宣傳。不過，早在今年6月時，許紹雄帶女兒許惠菁回廣州舊居「許地」打卡並拍片時，有網民已留意到他行平路時都頻頻喘氣，當時已提醒他需注意健康狀況。

太公為慈禧重臣 家世顯赫



許紹雄曾透露其家世非常顯赫，他的祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤則官居一品，為慈禧太后的重臣；叔公許崇智則是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校，其姑婆更是中國近代作家魯迅夫人許廣平，換言之許紹雄為魯迅的侄孫。

許紹雄是第一期TVB藝訓班出身，不過，年過7旬的許紹雄近年已大幅減產，與家人移居新加坡享受半退休生活。雖然長年飾演綠葉角色，但作為圈中的「隱形富豪」，他的生活絕對是非常富泰，除了多年前已在新加坡購入價值逾二千萬約四千呎獨立屋豪宅；愛女去年出嫁時\非常大手筆，豪擲逾千萬資金支持女兒在新加坡創業，開設多間Cafe及烘焙店。

轉載自晴報