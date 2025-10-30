歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
十一月
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾 九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾
大型盛事 節慶活動
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARA...
推介度：
25/11/2025 - 01/01/2026
免費
05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Cous cous vs Millet：中文都叫小米，營養師拆解3大營養差異別買錯！
素食
食得有營
健康好煮意

Cous cous vs Millet：中文都叫小米，營養師拆解3大營養差異別買錯！

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　上星期有朋友傳給我一張相，是他自己製作的一份熱沙律菜式，說小米真的比想像中容易處理，口感也很好。回應時候我鼓勵他，讚他肯用15至20分鐘煮真有心機。他說，包裝說並不是這麼長時間，只是5分鐘而已。聽到他的回應，吩咐他可否影一張小米包裝相片給我看看。

 

　　結果發現了玄機。

 

　　兩者外觀相似，卻是截然不同。
 

別買錯！Cous cous Vs Millet：中文都是小米，實為兩種不同穀物，營養師拆解3大營養差異

 

中文名稱引致混淆 Cous cous Vs Millet

 

　　他買的，印在中文價格標籤的確是寫着「小米」；可是，英文包裝卻寫着Cous cous。翻查多個主要超市，Cous cous的中文名稱有多個版本：小米、中東小米、非洲小米等。若用Google翻譯，就得出「庫斯庫斯」。

 

　　而在我的專欄文章及EatClean著作所提及的小米，英文是Millet。

 

　　兩者口感相若，大部分也是黃色細小粒的。無論是煮熟或未煮熟，的確不容易分辨。

 

別買錯！Cous cous Vs Millet：中文都是小米，實為兩種不同穀物，營養師拆解3大營養差異

 

3大營養差異 別買錯小米

 

分別1：同呈黃色粒狀 兩款卻屬不同穀物

Cous cous：屬精煉小麥 因此含麩質

Millet：屬全穀物 不含麩質

 

　　大部分標籤着Cous cous黃色小米，來自小麥粉製成的精煉產品，因此含麩質的。香港超市有全麥版本，標籤着whole wheat cous cous；此產品則屬於全穀物，就好像全麥意粉一樣。

 

　　相反，小米Millet是一類天然無麩質的全穀類物，含全穀物三個部分，保留外層麩皮與胚芽，屬於禾本科植物。由於屬於全穀物，纖維與礦物質含量更高。

 

分別2：升糖指數

Cous cous：65-70（屬中等）

Millet：54-68（屬低至中等） 

 

　　由於Millet小米屬於全穀物，膳食纖維成分也較高，特別是水溶性纖維以及抗性澱粉含量也較高，因此升糖指數一般都比精煉穀物Cous cous低。因此，增肌減脂或糖尿病人士若選擇小米製作小米粥或小米飯的話，選擇Millet小米較適合。

 

分別2：礦物質含量

Cous cous：屬精煉小麥因此礦物質含量較低

Millet：鐵、鎂及較稀有的氨基酸含量較高

 

　　由於屬於全穀物，能保存着麩皮與胚芽，Millet小米其礦物質含量較勝出，特別是鎂與鐵。鎂有助維持正常心律與血壓，而鐵則支持紅血球生成。另外，亦有研究指出小米較高抗氧化物質，的抗炎功效。再者，小米含有素食飲食中較常見攝取不足的胺基酸，包括離胺酸（Lysine）與蛋胺酸（Methionine），較高鐵質與及較高氨基酸適合素食人士。

 

　　Cous cous的硒含量就較為出眾。硒是一種具抗氧化功能，可支持免疫與甲狀腺健康。每杯Cous cous能提供超過七成每天所需硒攝取量。

 

兩款如何選擇？

 

　　1.    需要控制血糖或代謝症候群（例如三高）：選擇Millet小米，有助穩定血糖。

　　2.    需無麩飲食：Millet小米天然無麩質。

　　3.    追求方便：Cous cous較方便，煲煮約5分鐘即可；而Millet則需要15至20分鐘。

 

Tags:#營養#小米#Cous cous#Millet#精煉小麥#全穀物#麩質#鐵#鎂#氨基酸#素食
Add a comment ...Add a comment ...
【素肉之迷】新式素肉、素漢堡較健康嗎？先清楚3個要點！
更多欣欣食乜嘢文章
【素肉之迷】新式素肉、素漢堡較健康嗎？先清楚3個要點！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處