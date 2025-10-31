名人離世 │ 台灣歌后胰臟癌病逝享年59歲，生前患紅斑狼瘡，猶太富商老公二度喪妻

台灣歌后坣娜日前驚傳病逝，終年59歲。據悉，她生前因紅斑性狼瘡舊疾復發飽受折磨，最終不敵胰臟癌辭世。臨終前，她要求親友保密消息，其身價百億猶太富商老公陪在身旁，二度面臨喪妻之痛，令人唏噓。

綜合台媒報道，台灣女歌手坣娜曾以《奢求》、《自由》等歌曲紅極一時。出身清苦家庭的她14歲便開始打工維持家計，1986年出道後橫跨影、視、歌多領域發展，憑《還君明珠》裏的「楊虹」一角走紅，亦是台灣首位獲得國際音樂錄影帶大獎的女歌手。

遇車禍留嚴重後遺症

31年前，坣娜參加金鐘獎慶功宴後獨自駕車，被酒駕司機所駕的車輛攔腰撞上，導致她內臟移位、記憶喪失等嚴重後遺症。坣娜透露，車禍後自己不太能記歌詞，又因聽力受損，有閱讀障礙。

經歷車禍後，坣娜逐漸淡出演藝圈，轉而投身瑜伽與公益，成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，長年助養非洲兒童與病患，熱心善舉感動人間。

生前受紅斑性狼瘡折磨 終不敵胰臟癌逝

去年，坣娜曾對媒體透露，因紅斑性狼瘡復發正在持續治療中；同時也透過瑜伽放鬆身心。未料，10月16日，坣娜驚傳病逝消息，死因先有傳言是紅斑性狼瘡復發、腦癌等，但最終是不敵胰臟癌辭世，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。

據悉，坣娜相當低調，臨終要親人不能對外透露消息。民歌天后鄭怡在Facebook隱晦表示：

有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門…… 她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。

而坣娜的最後一則Facebook帖文也感性寫下：

人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！生命中常出現的好壞，對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長、可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！

身價百億猶太籍老公二度喪妻

2017年，坣娜嫁給身價百億的猶太籍丈夫薛智偉。其前妻為名媛吳育美，因病離世隔年，他才與坣娜相識相戀。兩人婚後在台灣共同開設猶太社區中心，為台灣第一座猶太聖殿、浸禮堂、猶太文物博物館。據館內工作人員透露：「已經很久沒見到她本人」。

坣娜曾在受訪時談到維繫婚姻的祕訣：「相親相愛和互相信任很重要，再來我們兩個是獨立的個體，生活圈都很單純。」同時，坣娜積極投入猶台文化交流，去年與老公一同出席猶台文化交流協會舉辦的逾越節晚宴，身體狀況已顯得吃力，但仍親切與粉絲合影。

轉載自晴報