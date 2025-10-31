腸道健康 │ 專家票選護腸最強食品排行榜，2種水果通便力驚人，榜首是常見早餐

不少都市人受便秘困擾，腸道健康不僅影響消化功能，更與全身健康密切相關。經過一眾專家投票，得出通便食物龍虎榜，他們公認的這款食品排行第一實在當之無愧，當中亦驚喜發現原來這款水果通便力驚人。

據日媒《女性Seven》報道，一共請來10位當地醫生、營養師等專家，票選出「護腸最強食品排行榜」，投票中獲得第一名獲得10分、第二名9分，依此類推。結果由乳酪奪得冠軍，專家指出，腸道屏障功能若出現漏洞，毒素與壞菌可能入侵體內，導致關節疼痛、自體免疫疾病，甚至增加患上抑鬱症與失智症風險。以下從第10名到第1名依得分高低揭曉。

盤點天然護腸食材TOP 10

根據專家票選結果，各種食物排名如下：

第10名（16分）：木耳

腸內細菌權威辨野義己醫生指出，木耳富含水溶性膳食纖維，是腸道好菌最愛的食物之一，能有效改善腸道生態，促進腸道環境健康。

第9名（17分）：番薯

肝膽胃腸外科醫生石黑成治醫生表示，番薯不只纖維豐富，還富含抗氧化的維他命E，既能幫助腸道順暢，又能清除體內活性氧，延緩老化。

第8名（21分）：牛油果

牛油果堪稱腸道界的「潤滑高手」，富含水溶性纖維與優質油脂，能作為天然腸壁潤滑劑，幫助水分吸收、軟化糞便。

第7名（23分）：海藻類

肝膽胃腸內科醫生工藤亞紀醫生指出，海藻中的褐藻糖膠等水溶性膳食纖維能培養好菌，而鎂則像天然軟化劑，能在腸道中聚集水分，讓糞便變柔軟、排便更順暢。

第6名（25分）：山藥

營養師望月理惠子表示，山藥富含纖維、鉀與維他命C，可幫助體內水分平衡，更含有能放鬆自律神經、促進消化的胺基酸與酵素。中醫師羅珮琳補充，山藥中的抗性澱粉堪稱腸道清道夫，冷食效果更佳。

第5名（27分）：菇類

營養師望月理惠子指出，菇類中的水溶性膳食纖維β-葡聚醣能培養好菌，GABA則能穩定神經。將各式菇類與橄欖油、大蒜、辣椒拌炒，是專家推薦的簡易通便菜單。

第4名（30分）：奇異果

奇異果是水果界的通便冠軍，含有豐富的水溶性膳食纖維果膠，能增加糞便含水量，使其更容易排出。其水溶性與非水溶性纖維比例為理想的1：2，有助調節腸道環境。

第3名（31分）：味噌湯

味噌經過發酵後富含好菌，能調整腸道菌相。味噌湯容易搭配各式蔬菜、海藻類，能同時補充纖維與水分，兼顧營養與順暢。

第2名（33分）：納豆

納豆作為日本代表性發酵食品，富含膳食纖維。石原新菜醫生分析，納豆中的聚麩胺酸擁有強大保濕力，能潤滑腸道、幫助排便，被譽為腸道保養的理想食品。

第1名（35分）：乳酪

乳酪榮登護腸食物榜首，富含益生菌能補充好菌、養護腸道。醫學博士佐野心補充，乳酪中的色氨酸能轉化為「幸福荷爾蒙」血清素，幫助放鬆心情、促進腸道蠕動。當地營養師濱本千惠亦建議，食用時可適量添加蜂蜜，其中的寡糖能作為益生菌的營養來源，讓腸道好菌越吃越旺盛。乳酪還容易搭配各種水果、堅果，增加纖維與好油脂攝取，讓腸道活力滿點。

腸道健康與健康關聯

肝膽胃腸外科醫生石黑成治醫生提醒，多吃上述食物可以築起「腸道防護牆」，相反，當腸道屏障能力出現漏洞，毒素與壞菌就可能趁機入侵體內，導致關節疼痛、自體免疫疾病等問題。研究更顯示，腸道與大腦息息相關，一旦壞菌橫行，可能增加患上抑鬱症與失智症風險。