日本「壽司之神」100歲大壽，曾為奧巴馬服務，長壽秘訣仍想工作多5年

被譽為日本「壽司之神」的小野二郎日前迎來百歲生日，東京都知事小池百合子特意祝他生日快樂。小野二郎受訪表示，自己仍未打算完全退休，更計劃再工作5年，強調自己的長壽秘訣就是工作。

世界紀錄最高齡米芝蓮3星餐廳主廚

小野二郎出生於日本中部城市濱松，7歲時在當地旅館一間日本餐廳開始做學徒，其後搬到東京，25歲時成為壽司師傅。15年後，小野二郎開設壽司店「數寄屋橋次郎本店」，該店位於東京銀座的大樓地下室，店內只有10個座位。

2007年，「數寄屋橋次郎本店」榮獲米芝蓮3星，小野二郎也成為第一位獲得這項殊榮的壽司主廚。直至2019年，小野以逾93歲高齡，成為健力士世界紀錄的「最高齡米芝蓮3星餐廳主廚。

被譽為日本「壽司之神」的小野二郎，10月27日迎來百歲生日。（圖源：朝日新聞）

被問到保持健康的秘訣，小野表示：就是工作。（圖源：朝日新聞）

預約爆滿一度拒絕首相及奧巴馬訂位



「數寄屋橋次郎本店」連續12年獲得米芝蓮3星評價，但至2020年卻未入選東京米芝蓮指南，原因是該店開始只接待熟客或透過頂級酒店預訂，一般人無法訂位。小野二郎憶述，在2014年更婉拒過日本政府的預約，甚至當時的預約是要幫來訪的時任美國總統奧巴馬和當時首相安倍晉三訂位：

因為預約已經額滿，所以我拒絕了。

所幸兩位領導人同意「晚點再來」，奧巴馬最終得以享用壽司。小野看到對方享受壽司時露出笑容，感到十分高興。

「數寄屋橋次郎本店」曾招待安倍晉三和奧巴馬。

小野看到奧是馬享受壽司時露出笑容，感到十分高興。（圖源：The White House gov.）

百歲大壽分享長壽秘訣

10月27日，小野二郎迎來100歲大壽。他早在上月獲東京都知事小池百合子拜訪，預先向他送上100歲賀禮及感謝狀，同時在上月日本「敬老日」接受祝賀時，被問到保持健康的秘訣。他簡潔有力回答：「就是工作」。

小野表示，雖然現在無法每天到店裏，但仍盡量繼續親手捏製壽司，更計劃再工作約5年：「我相信工作就是最佳良藥」。

2012年紀錄片《壽司之神》記錄了小野對壽司的執著。

目標活到114歲 最愛3種壽司

小野一生追求壽司的完美境界，2012年紀錄片《壽司之神》便記錄了他對壽司的執著。當時他坦言：「我還未達到完美，仍會繼續攀登。」近年來，小野只為特別客人服務，笑言「手已不太靈活」，但至今仍堅持捏壽司。小野的兒子良一透露，父親看到新聞指日本最年長男性以113歲離世時，覺得自己再活13年似乎可以做得到，並說「我也試試活到114歲」。

除了熱愛工作，小野還表示自己珍惜生命，平日不喝酒、習慣經常散步並注重飲食。被問到最愛的壽司種類時，他即答「吞拿魚、鰶魚和鰻魚」。