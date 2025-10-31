滅蟲妙法 │ 專家教2招殲滅曱甴，自製環保殺蟲劑，屋企放1物長效防蟲

不少人都會煩惱如何消滅曱甴，家中即便每日清掃，廚房仍會出現曱甴，令人不勝其擾。中醫芳療師李淳廉分享2個滅蟑螂妙法，透過日常材料即可自製環保殺蟲劑，其中一物只要放置於家中角落，即可有助驅蟑螂與蜘蛛，有效解決蟲害問題。

泡沫水滅曱甴

中醫芳療師李淳廉在健康節目《健康零距離》中分享，看見曱甴時不宜用腳踩踏，以免造成衛生隱患。她建議利用家中現成的洗髮精、洗碗精或洗衣精等含有乳化劑的產品，加點水製成泡沫水。使用時只需在家中廚房或曱甴常出沒處噴灑一圈，當曱甴爬行經過，其腹部接觸到起泡劑，便會在短時間內死亡，效果顯著，「明天等著收屍吧！牠全部翻過來、翻肚，速度非常快」。

天然植栽驅蟲術

除了泡沫水外，李淳廉提到，另一個方法就是運用常見植物「左手香」（又稱到手香）。剪取帶香氣的葉子及莖部，且莖部愈粗，含油量愈高，並將整段左手香剪下後，放置於流理台下方，或高溫、潮濕、有食物氣味之處，即可減少曱甴與蜘蛛出現。李淳廉提醒，市民可自行種植左手香，但務必種於室外，不宜置於室內，避免室內盆土反而成為蟲類溫床。

消滅及預防曱甴方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受傳媒訪問時表示，曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多曱甴。香港家居常見的是「德國曱甴」，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機附近位置。不潔的環境及太多家居雜物，容易令曱甴落地生根、後患無窮。

在家中發現曱甴，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒曾表示從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

家居經常出沒昆蟲消滅/預防方法

1. 衣魚

外型像一條銀色的魚，愛吃漿糊類含澱粉質的書籍、紙皮箱、報紙、衣服，衣魚好棲息於溫暖且潮濕的環境，一到春夏可在家居的床底、衣櫃發現，屬害蟲的一種，但並不會咬人，也不會傳播疾病，對人體健康無害。

消滅/預防方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森指出，只需簡單用吸塵機吸走便可，有需要時可輔以殺蟲水。他又建議市民盡量不要在家居堆積雜物，特別是舊報紙、紙皮箱，以免提供「食物」供衣魚生存，最好也不要將網購或來歷不明的紙皮箱帶返家中。

2. 床蝨/木蝨

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

消滅/預防方法

以高於攝氏80度的熱水洗淨被床蝨污染的床上用品，如床單、被套，再用乾衣機烘乾。烘乾後，宜把它們放在厚膠袋隔離一段時間，確保窩藏的床蝨被完全消滅。

預先在吸塵器收集袋加入一些殺蟲劑，用用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的床蝨。

使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。

3. 白蟻

白蟻是破壞性最強的蟲，一旦木材內有白蟻，牠會蛀去所有木材方罷休；而白蟲怕光，即使斷了去路，牠們會在創另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

消滅/預防方法

在白蟻分飛期間，減少建築物的照明，建議把門窗緊閉，防止白蟻侵入室內。

保持室內空氣流通、乾爽。檢查居所是否有滲漏的地方，包括水管、排水渠，如有，應盡早處理。

若發現白蟻或白蟻巢，不要擅自處理，應盡快找專業滅蟲人員處理。

4. 書蝨

書蝨又名「卜泥」，體色有白、淡黃或灰色。書蝨體型細小，體長約1-5毫米，肉眼不易看見。以黴菌及真菌等有機質為主食。多出現在潮濕、陰暗、通風不良的環境，會啃蝕紙質、木材等等。

消滅/預防方法

使用吸塵器清潔

保持房子乾燥，可使用除濕機、除濕包

房子濕度低時加強通風

若住宅在裝潢時發現有書蝨存在，應立即停止裝潢，請專業的除蟲消毒公司處理

5. 曱甴

曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多曱甴。香港家居常見的是德國曱甴，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。

消滅/預防方法

放置毒餌、用除害劑毒殺曱甴，以下為擺放藥餌的最佳位置：

廚房角落

水渠位

垃圾筒旁

鋅盤上角落

雪櫃、廚櫃靠牆位置

微波爐、焗爐後方

另外，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止曱甴越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。