抗老飲食 │醫生推薦1款飲品有效保護腸道、穩定血糖、減少發炎

正確飲食有助保持腸道健康、甚至減齡！台灣家醫科醫生王姿允分享一項2025年發表於《Food & Function》期刊的最新研究，指出以一款「抗老化神級飲品」取代部分肉類蛋白質，能顯著降低體內老化毒素，並改善腸道菌，對於減緩老化、穩定血糖及減少發炎具有正面作用。

糖與肉類結合 加速老化與代謝異常

家醫科醫生王姿允在其Facebook專頁發文分享，進食糖跟肉之所以會讓人老得很快，是因為糖跟肉類蛋白質結合，會形成體內的「膳食糖化終產物（dAGEs）」，這些物質會讓身體氧化壓力上升、加速老化與代謝異常。因此，高蛋白飲食的爭議常被討論，卻少有人深入探究蛋白質來源對身體的影響。

黑豆漿取代肉類 16周研究結果驚人

王姿允分享一項2025年發表於《Food & Function》期刊的最新研究，該研究針對肥胖與糖尿病前期患者進行為期16周的隨機交叉試驗。參與者分為兩個階段：一為「干預期」，以黑豆漿取代豬肉作為蛋白質來源；另一為「對照期」，繼續食用豬肉作為蛋白質來源。兩種飲食的蛋白質總量不變，並在中期設置洗脫期（wash-out），讓參與者恢復原飲食後，再換成另一組飲食法。

結果顯示，當參與者以黑豆漿取代部分肉類時，體內的糖化終產物（AGEs）大幅下降。更令人驚喜的是，黑豆漿還顯著改善了腸道菌，不僅增加了好菌，能製造丁酸等短鏈脂肪酸的菌也變多。這些代謝物有助於保護腸道、穩定血糖並減少發炎。

黑豆漿助養出好菌群

王姿允指出，黑豆漿不僅是植物蛋白那麼簡單，更像是一位「代謝調節員」，能幫助身體減少壞毒素、培養出好菌群。她表示，蛋白質的來源從肉類，或是豆類，對身體和腸道菌是截然不同的結果。

王姿允建議，若想減緩老化、保護腸道，可以嘗試將部分肉類食物替換為黑豆漿或豆製品。這樣的調整不僅能讓身體更輕盈，還能促進腸道健康，提升代謝功能，達到減齡護腸的效果。

5個保護腸道習慣

本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾接受訪問時，分享一名50多歲的男患者持續便秘長達1年多，最終發現為直腸癌腫瘤箍著腸道上方的排泄出口，導致便秘情況惡化。而患者因情況嚴重，最終在半年後因直腸癌不治離世。

有見及此，醫生亦鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

5個保護腸道好習慣

1. 有良好的定時排便習慣

例如上班前或下班後，在一個舒適時間進行排便，讓腸道有適應感覺後，減低出現便秘問題。

2. 適量運動，改善腸道蠕動

3. 減少對煙酒、藥物的依賴。

4. 避免暴飲暴食、宵夜、臨睡前吃太飽。

5. 盡量少吃煎炸油膩食物、人工醃製例如罐頭、鹹魚等高鹽、高鈉、高添加劑食物。

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生張世華

12種高纖食物預防大腸癌

穀物及豆類

全穀物早餐麥片：11.7克

綠豆：7.6克

紅豆：7.3克

全麥麵包：6.8克

蔬果類

牛油果：6.7克

蓮藕：4.9克

西蘭花（熟）：3.3克

焗番薯（連皮）：3.3克

乾果類（烤）

芝麻：14克

杏仁：11.8克

開心果：10.3克

花生：8克

*每100克的膳食纖維量

資料來源：食物安全中心

5種食物有助抗老回春

台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁發文，引述一項2025年發表於《Aging》期刊的研究，指出部分天然食物可幫助身體重整系統、減緩老化、甚至有可能逆轉某些細胞損耗。研究結果顯示，那些接受完整生活型態調整的參與者，在8周後生物年齡平均年輕超過2歲，有些人甚至逆齡近9歲。這樣的效果並非靠節食減肥達成，而是來自一套稱為「甲基化飲食（methylation diet）」的日常飲食方案，食用了含有「甲基適應素」的天然食物。

研究中特別點名以下5種值得關注的甲基適應素來源：

1. 莓果

2. 薑黃

3. 蒜頭

4. 迷迭香

5. 綠茶

資料來源：台灣基因醫生張家銘、《Aging》期刊

轉載自晴報