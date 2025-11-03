名人離世 │ 前亞視小生甄志強逝世終年59歲，太太發訃文證實死訊，5月入院面容憔悴

前亞視小生甄志強驚爆離世，終年59歲，其太太於10月31日發訃文證實丈夫於上海離世。甄志強早年憑《碧血青天楊家將》中「展昭」一角深入民心，其正氣凜然的形象廣受觀眾好評。他於2009年逐漸淡出娛樂圈，轉往內地發展餐飲生意，曾於深圳及上海開設食肆，其後結束業務返港定居。消息傳出後，不少影迷紛紛在社交平台留言悼念。

甄志強太太方心媛在訃文表示：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側。為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，將另行公告，敬祈親友靜候。承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝，並祈與眾同念其藝德風範。謹此告之各界關心之親友 伏維尚饗 妻：方心媛 哀告 2025年10月31號 敬啟」。

今年5月曾入院 逝世前一日上海行最後身影曝光



甄志強一向活躍於社交平台，今年5月時，他突然在小紅書上載了一段影片透露早前入院，並寫道：「危機的出現，往往沒有預警。」片中可見，甄志強身穿病人服，在內地某醫院病房內站立望向窗邊，鏡頭特寫可見其手部正在插喉吊鹽水，面容憔悴，精神萎靡。片段結尾他報平安稱已康復出院，不過精神仍然一般。

據甄志強的太太方心媛在訃文中指，甄志強是於今年10月21日在上海離世，翻查甄志強的社交平台，他曾於本月20日在Facebook發文表示：「上海我來啦」，更分享了一張自拍照片，可以見到他在相中精神極佳，夾著食物興奮影相。

