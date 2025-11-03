歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

風水角度剖析兩性關係(下): 整容不能改變命運！豬膽鼻旺夫係...
Sex & Love 男男女女‧「嘉」點情趣

風水角度剖析兩性關係(下): 整容不能改變命運！豬膽鼻旺夫係...
六合彩金多寶一注獨中6800萬︱熱門號碼24、7、39，石湖...
職場 小薯茶水間

六合彩金多寶一注獨中6800萬︱熱門號碼24、7、39，石湖...
開市Good Morning

恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
名人離世 │ 前亞視小生甄志強逝世終年59歲，太太發訃文證實死訊，5月入院面容憔悴
健康Tips

名人離世 │ 前亞視小生甄志強逝世終年59歲，太太發訃文證實死訊，5月入院面容憔悴

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前亞視小生甄志強驚爆離世，終年59歲，其太太於10月31日發訃文證實丈夫於上海離世。甄志強早年憑《碧血青天楊家將》中「展昭」一角深入民心，其正氣凜然的形象廣受觀眾好評。他於2009年逐漸淡出娛樂圈，轉往內地發展餐飲生意，曾於深圳及上海開設食肆，其後結束業務返港定居。消息傳出後，不少影迷紛紛在社交平台留言悼念。

 

　　甄志強太太方心媛在訃文表示：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側。為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，將另行公告，敬祈親友靜候。承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝，並祈與眾同念其藝德風範。謹此告之各界關心之親友 伏維尚饗  妻：方心媛 哀告  2025年10月31號 敬啟」。

 

甄志強離世｜前亞視小生甄志強離世終年59歲 太太發訃文證實死訊

甄志強離世｜前亞視小生甄志強離世終年59歲 太太發訃文證實死訊

 

 

今年5月曾入院 逝世前一日上海行最後身影曝光
 

　　甄志強一向活躍於社交平台，今年5月時，他突然在小紅書上載了一段影片透露早前入院，並寫道：「危機的出現，往往沒有預警。」片中可見，甄志強身穿病人服，在內地某醫院病房內站立望向窗邊，鏡頭特寫可見其手部正在插喉吊鹽水，面容憔悴，精神萎靡。片段結尾他報平安稱已康復出院，不過精神仍然一般。

 

　　據甄志強的太太方心媛在訃文中指，甄志強是於今年10月21日在上海離世，翻查甄志強的社交平台，他曾於本月20日在Facebook發文表示：「上海我來啦」，更分享了一張自拍照片，可以見到他在相中精神極佳，夾著食物興奮影相。

 

甄志強離世｜前亞視小生甄志強離世終年59歲 太太發訃文證實死訊

甄志強離世｜前亞視小生甄志強離世終年59歲 太太發訃文證實死訊

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#治療#健康養生#甄志強
Add a comment ...Add a comment ...
一氧化碳中毒丨開冷氣與炭燒烤魚致3女子中毒昏迷，醫生警告：遲1分鐘或永久壞死10萬腦細胞，附黃金急救3步驟
更多健康解「迷」文章
一氧化碳中毒丨開冷氣與炭燒烤魚致3女子中毒昏迷，醫生警告：遲1分鐘或永久壞死10萬腦細胞，附黃金急救3步驟

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處