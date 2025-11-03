歡迎回來

胃癌 │15歲少女狂吃即食麵患晚期胃癌，醫生揭2大壞習慣是元兇
健康Tips

胃癌 │15歲少女狂吃即食麵患晚期胃癌，醫生揭2大壞習慣是元兇

健康解「迷」
健康解「迷」

　　經常吃即食麵，隨時癌症找上門！內地一名15歲少女因為長期吃即食麵，最終確診胃癌晚期，幾乎整個胃部都長滿腫瘤。養和醫院外科名譽顧問醫生唐琼雄指出，吃即食麵吃到胃癌，背後其實有一大元兇；又分享同類個案，呼籲都市人有兩大常見壞習慣需要重視。

 

15歲少女即食麵當飯食 確診胃癌晚期

 

　　近日，河南鄭州一名15歲少女因食慾不振，一進食就會嘔吐，求醫後確診胃癌晚期。經醫生詢問後發現，她習慣長期將即食麵當作主食，而且經常不規律進食所致。據悉，少女求醫時其胃部已「像皮革一樣硬」，內部長滿腫瘤，無法正常蠕動。

 

　　針對個案，鄭州市第三人民醫院消化內科副主任醫生解釋，即食麵本身並非直接致癌物，但其高鹽、高脂、低纖維的特性，若長期單一食用並缺乏新鮮蔬果攝入，可能對胃黏膜造成持續損傷；並提醒青少年：不良飲食習慣與患上胃癌息息相關。

 

23歲留學生一日三餐即食麵罹胃癌

 

　　究竟長期進食即食麵是否真的會患胃癌？同類個案又是否常見？養和醫院外科名譽顧問醫生唐琼雄曾接受訪問，解釋胃癌的成因，表示一般來說，飲食習慣當然與之有關，但更多的是不良生活習慣增加患癌風險：

 

　　第一，吸煙飲酒，致癌風險會增加；尤其是有些人喝酒會臉紅 ，即是缺乏解酒精毒的酶素的人，會增加癌症風險。第二，幽門螺旋菌。第三，喜歡吃高鹽、高鈉食物的人。

 

　　唐醫生又分享案例，指過往遇到一個23歲病人，剛在外國讀完3年學位畢業回流，前途無限但竟患上胃癌。一問才知，原來病人去留學時因不懂煮飯，於是一日三餐吃公仔麵，「所以證明長時間只吃公仔麵確實不行」。而病人最終幸運地經手術治療得以康復。

 

即食麵暗藏致癌元兇

 

　　衆所周知吃即食麵不健康，除了本身的麵質經過油炸，有很多高油成分，容易導致肥胖，「啲人食到癡肥，一停即刻瘦3、40磅」；同時存在很多游離基，或加速誘發疾病。但唐醫生强調另一個致癌成因，就是即食麵所配的調味料粉：

 

　　那包調味料是極高鈉，極高鹽分 。如果整包都加進去，是會增加胃癌風險。

 

愈後生癌細胞越惡 籲勿輕視胃酸倒流

 

　　唐醫生續指，胃癌高發年齡多數是50至70歲左右，但近年確實出現胃癌患者年輕化現象，尤其是在疫情後，多見30多歲至40歲的患者不明原因患癌。但年輕人患癌不代表比較容易治療：「愈年輕患胃癌，癌細胞愈惡；年紀大反而沒那麽惡。」

 

　　而導致胃癌的成因，除了遺傳基因加上不良飲食習慣，唐醫生還點名一個都市人常見毛病：胃酸倒流，同樣會增加胃癌風險：

 

　　有些人吃完馬上睡覺，長時間胃酸倒流，導致胃癌的情況都很常見。所以胃酸倒流不是一個應該被輕視的問題。

 

胃酸倒流「火燒心」可變食道癌　營養師揭7大傷胃飲食+6大護胃建議

 

    

X 酸性食物    

● 如：檸檬、番茄、柑橘類等    

● 會刺激食道黏膜    
    

X 碳酸飲料    

● 如：可樂、汽水等    

● 導致胃脹、下食道括約肌鬆弛    
    

X 咖啡因食物    

● 如：咖啡、朱古力、濃茶等    

● 導致下食道括約肌鬆弛    

 

X 辛辣食物    

● 如：辣椒、洋蔥、胡椒等    

● 會刺激食道黏膜    

    

X 高油高醣食物    

● 如：油炸物、肥肉、蛋糕、甜食等    

● 導致下食道括約肌鬆弛    

    

X 薄荷    

● 導致下食道括約肌鬆弛    

    

X 不當的飲食行爲    

● 如：吃宵夜、暴飲暴食、吃太快等    

● 增加胃酸分泌、胃脹、下食道括約肌鬆弛    
    

資料來源：營養師 陳怡婷    

 

胃酸倒流6招改善

 

● 避免吸煙、飲酒

● 避免用餐後立即平躺

● 避免穿太緊的褲子、束太緊的皮帶

● 適當紓緩壓力

● 保持充足睡眠

● 肥胖者建議減重

 

資料來源：營養師 陳怡婷

 

 

 

