元旦公立醫院急症收費調升至$400，11.3起接受減免申請、附審批詳情

醫院管理局擬由2026年1月1日起實施公營醫療收費改革，公立醫院多個項目加價，包括急症室新收費改為「兩級制」，睇急症將由目前$180加至需繳$400；住院、門診費用等亦有調整。醫管局公布由明年1至3月特設過渡安排，合資格病人可於11月3日起申請費用減免。

急症室加幅超過120% 專科門診劃一收$250

本地公立醫院將由2026年1月1日起實施加價措施，急症室除「危殆」及「危急」的使用者外，每次診症費用將由180元加至400元；急症病床住院費用由180元加至300元。

專科門診方面，首次及覆診將由135元及80元，改為劃一收費250元，標準藥物則每項收費20元，取藥量由每次最多取16周藥物，改為每次最多只可拿4周藥。而家庭醫學門診服務，包括普通科門診和家庭醫學專科門診等，診金收費將劃一改為150元，每種藥物收費5元，每次最多4周藥物。

醫院管理局擬由2026年1月1日起實施公營醫療收費改革，公立醫院多個項目加價。（醫管局資料）

收費減免申請詳情

而公院實施新收費同時，亦放寬醫療費用減免機制資產門檻。醫管局公布，會就減免機制設立過渡安排，合資格市民可以於11月3日起申請醫療費用減免，包括：

已預約明年首兩個月就診的病人，應診前兩個月可提交收入及資產證明文件，申請會獲預先審核，將在就診前獲發費用減免證明書。

病人如未能提供足夠文件申請減免，明年1月起可向醫務社會服務部申請「有條件醫療費用減免」；惟3個月內未獲正式減免，則需全數清繳費用。

至於現時已持減免證明書者，則毋須重新申請，可獲減免直到證明書有效期完結。另外，公院也會新增「全年收費上限」，每名病人每年最多支付1萬元，多出費用由醫管局負擔，且適用於所有收費項目，但自費藥物除外。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅預計，申請有機會現5倍增長，但不代表需要5倍人手處理。7個醫院聯網會成立專隊處理減免申請，病人若交齊文件，申請最快即日獲批。當局預計，醫療費用減免機制經優化後，合資格受惠的病人將由30萬大增至140萬人。

65至74歲長者毋須另外申報收入及資產

另外，簡化審批程序後，65至74歲長生津人士只須提交銀行月結單等領取長生津的證明，而毋須提交財政文件，但需視乎其身份。以二人家庭為例，如兩名受惠人均是長津受助人，可獲豁免提交收入及資產文件；但一人家庭則只獲豁免提交資產文件。

香港中醫醫院收費安排資助服務

全科門診

中醫診症／西醫診症

每次診症／$180

日間住院

每個住院時段(上午或下午)

首年$450（原價$620）

特項西醫診斷程序

每個掃描部位

收費由$500起

藥物

中藥每天每處方為$25

西藥每天每種藥為$5

香港中醫醫院收費安排市場導向服務

中醫診症

每次診症：首年$450/按照中醫師類別$790（原價$560/980）

西醫診症

每次診症：首年$480（原價$600）

日間住院

四/三.單人房

每個住院時段(上午或下午)

首年：$300/$400/$700（原價$350/$450/$750）

藥物

中藥每天每處方為$90起

西藥則按個別藥物用量收費

資料來源：香港中醫醫院

香港中醫醫院3類人費用全免

香港中醫醫院將於今年12月11日起分階段投入服務，採用公私營協作模式營運。啟用首年將提供門診、日間住院及臨床支援服務，首年部分服務可享7折至9折優惠。由11月1日起，市民已可預約相關服務。

香港中醫醫院設有醫療費用減免機制，以下人士可獲全額減免：

綜合社會保障援助及助人

長者院舍照顧服務券計劃級別「0」的院舍券持有人

75歲或以上長者生活津貼受惠人

資料來源：香港中醫醫院





