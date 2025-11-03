名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前

現年57歲的許秋怡，在90年代憑藉經典合唱歌《現代愛情故事》紅極一時，雖然近年較少在香港幕前露面，但她始終活躍於舞台。這首「招牌金曲」助她在內地市場開拓一片天，吸金力驚人，而她近日在抖音開設帳戶，其數十年不變的凍齡樣貌，也成為網民熱議的焦點。

許秋怡近日在內地社交平台抖音開設帳戶，不時分享工作片段與生活日常，其狀態之好引發網民熱議。現年57歲的她保養得宜，樣貌或身材都與90年代時期相差無幾，依然留著一頭招牌長髮，身形纖瘦，完全看不出即將邁入60歲。有網民讚嘆她像吃了防腐劑，更封她為「凍齡女神」。

與張智霖合唱《現代愛情故事》一炮而紅

許秋怡於1991年與同屬一間唱片公司的張智霖（Chilam）推出合唱大碟《現代愛情故事》而一炮而紅。當年兩人憑藉青春形象與深情演唱，被譽為樂壇「金童玉女」。該專輯在香港創下雙白金的銷售佳績，其中歌曲《片片楓葉情》亦是KTV的熱門經典金曲。然而，隨著香港樂壇熱潮漸退，許秋怡將事業重心轉向內地發展。

近年，許秋怡在內地演藝工作接踵而至，成為商演市場的搶手貨。無論是企業春茗、樓盤開幕、商場活動，甚至婚禮場合，都能見到她的演出。外界常笑稱她憑一首歌走紅30年，對此，許秋怡曾高EQ回應，表示非常感恩這首歌為她帶來無數工作機會。其實她在舞台上唱功穩定，又有親和力，正是她長年受到歡迎的關鍵。

夫妻檔密密登台 王書麒患1病淡出幕前



許秋怡於2003年與同為藝人、童星出身的王書麒結婚，育有一子王綽枬。兩人近年轉戰內地發展，已甚少在香港露面。有傳他們夫妻檔密密登台，月入近百萬，身家達億元。

王書麒與許秋怡不但合力搵真銀，也一齊共患難。當年王書麒10歲出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。長大後加入TVB拍劇，曾在《為人師表》中擔任男主角。可惜之後發展平平，1994年約滿離巢後，曾在亞視拍劇之餘還轉戰影圈，拍過多部三級片。

2001年，王書麒因進食期間不慎咬傷口腔內部，以致翌日起床時右邊面部肌肉歪向上；嘴歪之外雙眼更不能合起，兼不停流眼水，出現類似中風症狀。最後被醫生診斷為「面顏神經麻痹」，被迫停工用了8個月才有好轉。而當時未與王書麒結為夫婦的許秋怡，已經對王書麒不離不棄地照顧。其後，王書麒逐漸淡出幕前，至今仍有少許面歪情況。

憶拍劇辛酸 頻被掌摑致兩度面癱

去年，王書麒與許秋怡夫妻檔作客鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」，大談往事及分享近況。王書麒透露，其實在2001年確診「面顏神經麻痹」之前，有次拍劇後收工回家已發現有面部麻痹的情況。當時，他拍攝《新紮師兄 1988》，演被林嘉華掌摑的戲份，對方演到第三頁紙時一巴掌打下來，王書麒閃避不及硬食：「我個頭揈咗落膝蓋位」。收工後，王書麒坦言左臉失去知覺。

而第二次出現面癱就是23年前，由於王書麒每天開劇，過度勞累致抵抗力弱，收工回家又狂吹冷氣，翌日起床即發現面癱致歪嘴。

王書麒稱，由於兩度經歷面癱，年紀亦已不輕，自知痊癒機會渺茫：「我心想只要似番個人就得。」冰姐大爆，當年許秋怡很傷心，為老公遍尋名醫，包括針炙、神醫和耳穴師等；許秋怡在節目中憶起往事，更忍不住喊。

二人育有一子，囝囝Cody 獲父母遺傳擁有高顏值。