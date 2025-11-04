扶手電梯的考驗，長者追不上的城市節拍

近日網上流傳一段短片，一位婆婆在扶手電梯逆行，旁人卻冷眼旁觀，引發網民熱議，猜測婆婆是腦退化患者，才會出現這種失常舉動。筆者看得心裏一緊，平日視為理所當然的扶手電梯，對某些長者會無所適從，而這份恐懼，最近真正見識了。

一個清晨，在港鐵香港站東涌線月台，我準備踏上扶手電梯前往大堂，瞥見前方有一枝四腳叉(Quad Cane)，在半空搖擺不定地盤旋。我心感不妙，這是四腳叉有可能踏空的訊號，它的主人恐怕會在踏上電梯時摔倒。

鬼馬四腳叉

還在盤算怎麼辦時，耳邊傳來一句：「我可以不上(扶手電梯)嗎。」循聲望去，原來是一位伯伯，手中握着剛才那枝四腳叉。此刻四腳叉已乖乖縮回扶手電梯入口處，暫時化險為夷。

我連忙回應「當然可以」，陪他一起離開現場。這才發現，伯伯並非腳痛，而是步伐緩慢，稍稍信心未滿；四腳叉偶爾沒「四腳着地」就邁步，平路也可能踩錯拍，何況移動中的電梯梯級。

伯伯說要去銀行，我擔心他容易跌倒，而他亦不知方向，便自薦當「護伯使者」，改乘升降機上東涌綫大堂，一路碎步小移。

銀行位於中環德輔道中，照平常路線，需從香港站走到國際金融中心商場一樓(P1)，再穿過行人天橋，超過一半路程倚賴扶手電梯接駁。怎樣才能全程避開電梯？

對於一些長者，使用扶手電梯有難度。(圖：Meruyert Gonullu @ Pexels)

利用四腳叉輔助步行時，宜「四腳著地」。

升降機迷宮

來不及請教AI了。連忙衝進眼前，連接機鐵站機場快線月台的升降機，再搭另一部上機鐵站地面，亦即機場快線市區預辦登機樓層。然後，轉乘另一部去商場一樓(P1)。

由月台至商場，短短六層樓，我們換乘了四部不同的升降機。同樣路線，平時換乘三條扶手電梯，不覺煩瑣；這次升降機之旅，不知怎的，感覺卻如走進迷宮。我既新奇也感嘆，原來輪椅族和BB車，日常上落如此迂迴，除非懂得使用東涌線大堂A出口附近一部隱藏在角落的升降機，直往機鐵預辦登機樓層，省卻一次轉?的工夫。從此長知識了。

離開商場，走走停停，沿途遇上樓梯考驗。不知道是我大意，還是它真的沒有，我竟然找不到樓梯扶手！只好把右前臂充當臨時扶手，一邊緊張地叮囑伯伯，四腳叉要踏穩梯級啊。

幾經上上落落，終於達陣。銀行大堂有座位讓伯伯稍歇，但櫃位前還是要站立，鍛煉腳骨力。得知他的家人稍後會到場接送，我才放心跟他道別。

低頭望手錶，這段路比平日多花了兩倍時間。再想想伯伯的步速，難怪他覺得扶手電梯快得像F1起步。腦海浮現台北的捷運站，有些扶手電梯屬於「慢速版」。當時人在旅途，暗暗吐槽如斯龜速，誰會用？

才知道，自己不知他人苦。我應該更早體察老友記的「慢步」人生。數年前在東京旅遊時，已發現當地百貨公司的升降機，總是擠滿步履蹣跚，拴着拐杖的長者們。因為扶手電梯對他們來說，根本「趕不上」。

老友記普遍下肢體力較弱，不時需要坐下來休息。(圖：Юлия @Pexels)

遲鈍與敏感

帶著一點慚愧之心，我向剛完成膝關節置換手術的母親懺悔，過往帶她拖着「痛腳」四圍去，較少讓她乘搭升降機，可能把她累壞了。

她卻淡淡回我，扶手電梯還可以，反而有些樓梯確有挑戰性，尤其舊樓那種窄而陡的。還有銅鑼灣港鐵站E出口，最底那一級離地較高。她每次也會小心地抓着扶手，才慢慢上落。

港鐵銅鑼灣站E出口。

以螢光筆作呎，量度港鐵銅鑼灣站E出口的梯級，第二級(上)與最底一級(下)，高度有分別。其中最底一級離地較高。

甚麼？那條前往維園的必經之路，我從不覺得有異樣。抱着疑惑，我特意重返現場，細看並量度那幾級梯級，高度果然不平均，母親所言非虛。

這些微小的差距，平日急步飛奔無感，等到有腳患時，就容易變成「差之毫釐，絆之千里」。

究竟是常人遲鈍，還是老友記敏感？我想，是我們對高效率太習以為常，對於老友記因著身體機能衰退，衍生的的慢速需要，實在不夠敏感。隨著人口老化，城市的設計，能夠應付龐大老年人口的出行需求嗎？普及無障礙出行，才會少一些不敢離家的孤獨老人。