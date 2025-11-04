便秘救星 │ 英國營養學會推6大通便食物，1種水果軟化糞便促進腸道蠕動

英國營養學會最新發布的《成人慢性便秘飲食管理指南》指出，長期食用奇異果、裸麥麵包、洋車前子等6類食物，能有效改善便秘問題。這份整合超過75項臨床試驗的指南強調，改善便秘不一定要依靠藥物，透過適當飲食調整同樣能達到效果。

便秘影響生活品質

台灣食安專家恩在其Facebook專頁發文指出，慢性便秘不只是小毛病，還會影響情緒、睡眠與生活品質。英國營養學會於10月13日發表一項便秘飲食指南，系統性整理科學證據，提出6種經臨床試驗證實能有效預防便秘的食物與補充品。

6大通便食物

奇異果：研究顯示，每天食用2到3顆奇異果（可連皮或去皮），連續4周，能顯著增加排便頻率並促進糞便軟化。奇異果中的膳食纖維與天然酵素共同作用，能有效促進腸道蠕動，是天然的順暢水果首選。

裸麥麵包：指南建議，每天食用6到8片裸麥麵包，能有效增加排便次數。裸麥麵包富含膳食纖維，能增加糞便體積，刺激腸道蠕動。

洋車前子或其他纖維：每天至少補充10克洋車前子（Psyllium），能改善糞便硬度、減少排便用力程度，對腸道健康特別有幫助。除了洋車前子，菊苣纖維（Inulin）也是不錯的選擇。

氧化鎂補充劑：每天補充0.5到1.5克氧化鎂，能溫和幫助排便，緩解腹脹不適。這是一種温和的滲透性瀉劑，能幫助水分進入腸道。

高鎂礦泉水：每天飲用0.5到1.5公升富含鎂的礦泉水，可增強腸道的保水性，促進腸道蠕動。

特定益生菌：研究發現，某些特定益生菌，例如Bifidobacterium lactis、Bacillus coagulans等，持續使用4周後，可有效改善便秘狀況。

嚴重症狀需求醫檢查病因

台灣胃腸肝膽科教授李柏賢亦就同一份報告在Facebook專頁發文指出，食療確實是改善便秘的重要起點，但如果症狀持續變嚴重、合併血便、體重減輕或腹痛，仍應就醫排除其他腸道疾病的可能性。

研究：便秘可增加患慢性腎病風險

台灣腎臟科洪永祥醫生在其Facebook專頁發文分享病例，一名65歲婦人有20年糖尿病病史，因嚴重便秘超過一星期求醫，當時可見大便壓迫右側輸尿管導致肚子變大、下肢水腫，腎絲球過濾率（eGFR）從55分驟降至20分。所幸經住院灌腸後，腎功能慢慢恢復。

根據美國退伍軍人健康資料庫追蹤350萬人長達9年的研究發現，慢性便秘患者罹患慢性腎病（CKD）風險較一般人高出13%至51%，嚴重者甚至可能引發急性腎損傷。

洪永祥提醒，便秘問題不容忽視，因便秘會導致腸道好菌減少、壞菌增多，影響腎臟健康。此外，長期依賴瀉藥排便的便秘人士，要小心身體脫水，腸神經退化與電解質水分異常，長期會影響腎臟健康。他亦提醒，排便困難時很多人都會同犯這個通病：用力試圖排便。這種方法對已有高血壓、腎病、糖尿病病史者，會瞬間提高腹壓與血壓，引發腎絲球毛細血管破裂等，對腎臟造成負擔和傷害。

5招改善便秘

補足水分：便秘最重要的成因是糞便缺水或缺油而排不出來，故此補充水分很重要，建議每日攝取體重3-4%的水分即可緩解便秘問題

早上一杯「天然瀉藥」：冰水＋橄欖油＋黑咖啡，可刺激腸蠕動，臨床觀察效果顯著

多攝取膳食纖維：均衡攝取纖維，如水溶性（燕麥、奇亞籽）與非水溶性（糙米、芹菜），促進腸壁蠕動與增加糞便體積

補充益生菌：如雙歧桿菌、乳酸桿菌；天然食物亦含益生菌：乳酪、泡菜、味噌等發酵食品

運動＋按摩肚子：每日30分鐘有氧運動，臥床者可用熱敷後順時鐘按摩腹部，每天2-3次，每次5分鐘

洪永祥提醒，40歲以上或有家族病史者，應定期接受大腸鏡檢查排除腫瘤可能性。若便秘症狀持續超過3個月，或伴隨體重減輕、血便等症狀，務必盡速就醫。

10大通便食材

台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文，分享10種有效解決便秘問題的食材，並介紹各營養素具備的功效：

1. 燕麥

富含水溶性膳食纖維

可軟化糞便、促進排便

2.番薯

富含膳食纖維

可幫助清除宿便

3. 無糖乳酪

豐富益生菌

可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。

4. 菇類

富含水溶性膳食纖維

可軟化糞便，使腸道菌叢健康。

5. 番薯葉

豐富膳食纖維

可軟化糞便，幫助糞便排出。

6. 枝豆

豐富膳食纖維

可刺激腸胃蠕動

7. 海藻

高黏度多醣體

可以幫助排便順暢

8. 火龍果

富含果膠

促進腸胃蠕動，幫助排便。

9. 奇異果

水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便；

有機酸，幫助腸道健康。

10. 香蕉

不可溶性纖維

可幫助軟化糞便

資料來源：營養師 高敏敏

便秘成因

本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾受訪拆解便秘成因，他指出，大部分情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢導致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因，可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：

年紀大；

藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；

攝取水分及纖維不足；

心情焦慮。



便秘高危群組

1. 65歲以上年紀較大人士

2. 女性偏多

3. 腦神經科病人

4. 過分依賴煙酒物質的人



資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生 張世華

紓緩便秘方法

若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：

坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間內專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。

在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。

5個保護腸道好習慣

張醫生還鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

1. 有良好的定時排便習慣

例如上班前或下班後，在一個舒適時間進行排便，讓腸道有適應感覺後，減低出現便秘問題。

2. 適量運動，改善腸道蠕動

3. 減少對煙酒、藥物的依賴。

4. 避免暴飲暴食、宵夜、臨睡前吃太飽。

5. 盡量少吃煎炸油膩食物、人工腌製例如罐頭、鹹魚等高鹽、高鈉、高添加劑食物。

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生張世華