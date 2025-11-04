歡迎回來

03
九月
藥物安全危機 │ 印度咳藥水二甘醇超標500倍釀17名兒童喪命
健康Tips

藥物安全危機 │ 印度咳藥水二甘醇超標500倍釀17名兒童喪命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　印度多款咳藥水被發現含有毒化學物，含量超出法定限值的500倍，導致至少17名5歲以下兒童因服用有毒成分死亡。世衛表示，有毒咳藥水恐出口到其他國家，將評估是否有必要發布全球醫療產品警報。

 

　　綜合外媒報道，在過去幾個月，印度本地銷售的多款咳藥水被發現含劇毒「二甘醇」（diethylene glycol，DEG），含量超出法定限值的500倍，導致最少17名5歲以下兒童死亡。所有死亡個案涉及Sresan Pharma藥廠生產的Coldrif咳藥水，該藥水已被官方禁用。

 

Sresan Pharma藥廠生產的Coldrif咳藥水含劇毒「二甘醇」，含量超出法定限值的500倍。

Sresan Pharma藥廠生產的Coldrif咳藥水含劇毒「二甘醇」，含量超出法定限值的500倍。

 

        DEG為有毒工業用溶劑，攝入小量即可致命。據古吉拉特邦和其他邦10月8日發布的公共警報，指Respifresh及RELIFE兩款咳藥也含有二甘醇。警報稱其為：一種有毒化學物質，可導致嚴重中毒，包括腎衰竭、神經系統併發症甚至死亡，尤其對兒童威脅甚大。

 

藥廠東主被捕 世衛擬發全球藥品警告
 

　　警方在10月9日表示，生產有毒咳水的75歲東主，已在東南部泰米爾納德邦被捕。根據法律規定，印度製藥商必須對每批原料和最終產品進行檢測。而印度藥品監督管理局局長Rajeev Raghuvanshi承認，監管機構在檢查中發現生產這些咳藥水的工廠存在嚴重漏洞，未能按要求對每批藥物成分進行檢測。

 

 

此外，Respifresh 及RELIFE 兩款咳藥也含有二甘醇。

此外，Respifresh 及RELIFE 兩款咳藥也含有二甘醇。

   

　　實際上，自2023年以來，在岡比亞（Gambia）、烏茲別克（Uzbekistan）和喀麥隆（Cameroon），已有超過140名兒童因服用印度咳藥水而死亡。世界衛生組織（WHO）表示，死亡個案反映印度在篩選本地銷售的咳藥水方面存在「監管漏洞」，要求印度衛生部門確認是否有致命咳藥水出口到其他國家；一旦收到確認，WHO將評估是否有必要發布全球醫療產品警報。

Tags:#有毒咳藥水#印度#兒童死亡#製藥業#二甘醇#世界衛生組織 (WHO)#全球醫療產品警報#Sresan Pharma 藥廠#有毒化學物#古吉拉特邦#Respifresh 咳藥#RELIFE 咳藥#公共警報#腎衰竭#神經系統併發症#藥物監管#產品召回
名人健康 │ 71歲韓馬利疑離巢TVB，效力逾40載，曾患罕見腦膜炎險死靠老公悉心照顧康復
名人健康 │ 71歲韓馬利疑離巢TVB，效力逾40載，曾患罕見腦膜炎險死靠老公悉心照顧康復

