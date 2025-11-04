名人保養 │ 58歲阮兆祥當年新秀片曝光，16歲青澀纖瘦樣貌網民激讚靚仔

現年58歲的阮兆祥，憑其出色口才及模仿能力，成為TVB的金牌司儀，更因在綜藝節目《福祿壽》中的表演而大受歡迎。近日，有網民在社交平台分享一段阮兆祥於80年代參與歌唱比賽的片段，引發網民熱議。當時年僅16歲的他，樣貌青澀、身形纖瘦，與如今圓潤的形象差異甚大，令不少網民直言「認唔出」。

近日，有網民在Facebook群組「90年代回憶 (新版)」分享一段影片，並寫道「真係唔敢相信，十六歲的阮兆祥，把聲好掂」。片中可見，當時年僅16歲的阮兆祥，身穿全白西裝，頂著當年流行的「飛機頭」髮型，五官清秀且帶有幾分書卷氣息，站在台上投入獻唱。舞台設計充滿80年代的士高風格。

片段曝光後引起熱議。不少網民大讚他年輕時「都幾靚仔」、「一啲都唔似而家嘅祥仔囉」、「好有白馬王子feel」，也有不少網民稱讚他歌唱實力好，「唱得真係好好聽」、「估唔到他竟然咁掂！好好聽！」、「戲劇耽誤了的歌手」。

不少網民稱讚他年輕時靚仔。（FB群組@90年代回憶 (新版) ）

阮兆祥早年曾向歌手路線發展



事實上，阮兆祥早年曾嘗試以歌手路線發展。1984年，他參加了無綫電視與華星唱片合辦的《第三屆新秀歌唱大賽》，同屆參賽者包括張衞健和羅嘉良等，可惜他未能獲獎。然而他並未放棄，隔年再度參加《保良局全港十九區業餘歌唱比賽》，最終獲得季軍，而該屆冠軍正是李克勤。其後，阮兆祥加入香港電台擔任DJ，也曾以歌手身分推出唱片。儘管歌唱事業未如理想，他轉戰電視圈後憑藉出色口才及模仿能力，成為TVB的金牌司儀，更在綜藝節目《福祿壽》中以反串表演深入民心。

阮兆祥為TVB的金牌司儀。（IG@yuenlouis）

阮兆祥與圈外女友愛情長跑多年



阮兆祥的感情生活相當低調，他與圈外女友Crystal相戀超過24年，關係穩定，兩人早有共識不結婚、不生育，但仍互相扶持。阮兆祥曾透露，2016年兩人駕車時遭遇意外，車輛更一度起火，幸好及時逃出，未有受傷，可謂共同經歷生死。

阮兆祥、李思捷扮演「何生何太」。（影片截圖）

阮兆祥曾許下娶妻承諾

此外，他與梅小惠的深厚友誼也常為人談論。兩人相識多年，感情如家人般親密，阮兆祥甚至曾笑言若梅小惠50歲仍未結婚，便會娶她為妻。不過他事後解釋二人從沒愛情：「大家只是兄弟情，彼此像家人般。我們會邀請對方和家人吃飯，那句話起初講是哄小惠家人，因那時她失戀，怕她家人擔心才這樣講安慰他們。」

阮兆祥與好友梅小惠曾拍賀年照。（影片截圖）