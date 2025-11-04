中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議

高血壓與個人體質、情緒波動、生活習慣等原因息息相關，今期宋振基中醫師解析運用配合八字、五行的治療思路，為突發高血壓的病人處方，及提供飲食調理的建議，還有日常起居需要注意的事項。

突發高血壓病例

主訴

患者突發高血壓3日，血壓測量值145/93mmHg，明顯高於平時的正常範圍110／70mmHg。

八字與體質分析

八字簡析

- 年柱：辛金 亥水

- 月柱；庚金 子水

- 日柱：戊土 寅木

- 時柱：不公開

- 用神（需補強）：土、火

- 忌神（需抑制）：水

高血壓與體質趨向

- 水旺克土：日主戊土生於子月（冬季水旺之時），八字中亥水和子水過於強盛，形成「水盛土漂」的格局。過多的水氣克制脾土，使脾胃功能受損，氣血運行不暢，導致血壓波動。

- 火弱無助：八字中火為用神，但冬季水旺火弱，火不足以溫養脾土，無法平衡氣血和陽氣，進一步加劇氣機不暢，血壓升高。

- 氣滯血瘀：水旺、土弱、火衰的情況會導致氣機阻滯，血液循環不暢，血壓容易突然升高，且伴隨頭重、煩躁或四肢冰冷等症狀。

治療方向

核心原則：培土養火、化水清絡

- 培土養火：健脾強土，助陽氣升發，促進氣血平衡，穩定血壓。

- 化水清絡：抑制過盛的水氣，疏通經絡，減輕水氣壅滯對血管的壓力。

- 調和氣機：理氣活血，疏通氣滯血瘀的阻塞，促進氣血流暢。

治療思路與方藥結構

1. 治療思路

- 先補脾土、助心火，提升陽氣，改善氣血運行。

- 再化水清絡，減輕水氣壅滯對身體的壓迫，平緩血壓波動。

- 最後疏通氣機，緩解氣滯血瘀，促進血液循環，使氣血恢復正常運行。

2. 方藥結構

- 君藥：補用神「土、火」，健脾助陽，調和氣血。

- 臣藥；化水清絡，抑制忌神，改善水氣過盛的情況。

- 佐藥：疏通氣機，促進氣血流通，防止氣滯血瘀。

- 使藥：調和全方，引藥歸經，平衡五行。

3. 五行比例

- 用神（土、火）：70%

- 土為主，健脾強化氣血運行，增強脾胃的運化功能；

- 火為輔，助陽氣升發，平衡寒濕，促進氣血流通。

- 忌神（水）：30%

- 適量使用化水藥物，減輕水氣壅滯，但不可過度耗傷正氣。

主要方藥

1. 君藥（培土養火）

- 白朮、茯苓、乾薑、桂枝：健脾益氣，溫陽助火，調和氣血運行。

2. 臣藥（化水清絡）

- 澤瀉、豬苓、車前子：利水滲濕，化解水氣壅滯。

3. 佐藥（疏通氣機）

- 陳皮、半夏、枳實：理氣和中，疏通氣機，促進血液循環。

4. 使藥（調和藥性）

- 甘草、大棗：調和諸藥，補益脾胃，平衡五行。

健康建議

1. 飲食調理

- 宜：多食健脾益火的溫補食物，如山藥、紅棗、南瓜、薑湯等，適量飲用溫熱茶水（如桂圓紅棗茶）。

- 忌：避免生冷寒涼（如冰飲、海鮮）、過鹹食物（如醃製品），減少水分滯留。

2. 生活習慣

- 注意保暖，尤其是腹部和腳部，避免寒氣侵襲。

- 保持規律作息，避免熬夜，適當練習靜坐或緩和運動（如太極、瑜伽）。

3. 情緒調節

- 保持心情平和，避免情緒激動或過度緊張，減少對血壓的波動影響。

4. 環境調養

- 生活空間宜保持乾燥溫暖，避免寒濕環境對身體的影響。

結論

本治療方案的核心在於調整「水盛土漂、火弱氣滯」的體質，重點以「培土養火、化水清絡」為原則。通過增強用神土火的力量，抑制忌神水的過度壅滯，實現標本兼治的效果。這不僅能快速緩解突發高血壓的症狀，還能從根本上改善脾虛火弱的問題，使血壓恢復穩定於正常範圍。同時，這也解釋了為甚麼部分服用西藥利尿的患者，雖然短期內能將水分排出，但由於未能調理脾胃和陽氣，無法有效平衡體內氣血，導致血壓仍難以長期穩定。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。