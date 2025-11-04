今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 波特菇沒有魔法，卻有獨特的味力

波特菇，跟南瓜有點相似。平常不太看得見的波特菇，每逢靠近中秋，燒烤節要到之際，突然變成超市的常客。個人就很愛吃這種肉質鮮肥，菇肉厚實的波特菇，每一次看見它的時候，總忍不住買回家去煮。由於它肉質豐厚，簡單的放在不沾鍋裡煎，加點鹽巴和胡椒，焦黃表面底下，菇汁美味，令人回味無窮。

不太知道的說，波特菇有沒有魔法。它那天然的清甜味，確有著可以讓菜餚，加添甜美的味道。這個魅力，只要真正嘗過它一口的朋友，只有親自嘗過的人才懂。獨特無二得，是其他小蘑菇所沒有的。如果硬要形容，就如香菇和冬菇的結合，只要吃過就會印象難忘。不然，要等到明年中秋節，才能再嘗得到時令的波特菇的嘍～

大蘑菇脆卷（2人份）

時間：45分鐘

材料：

大蘑菇（波特菇）2個/ 春卷皮 10塊

調味：

羅勒葉 3束（把）/ 番荽 2束（把）/蒜頭 5粒（顆）/ 鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 英式芥末醬 1湯匙/ 番茄醬 1湯匙/ 肉桂粉 半茶匙/ 黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/大沙律（拉）碗/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 湯匙/ 茶匙/ 碟

步驟：

1. 沖洗羅勒葉，摘丟莖（如圖），然後切碎。

2. 清洗番荽，切碎（如圖）。

3. 剝走蒜頭的皮，切去頭尾，沖洗後，切碎。

4. 放步驟1-3於大沙律（拉）碗，倒入調味料和2湯匙的橄欖油，攪拌均勻（如圖）。

5. 將大蘑菇（波特菇）切厚片（如圖）。

6. 平鋪春卷皮，將步驟5平鋪在上，舀入2湯匙的步驟4（如圖）。

7. 對角摺成小三角形（如圖），然後捲上（如圖）。

8. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），煮沸1湯匙的橄欖油，放入步驟7，逐一煎至金黃色。

筆記：

1. 羅勒（九層塔）有可加強免疫力的維生素Ａ和Ｃ。

2. 肉桂粉有加強免疫力的抗氧化多酚和原花青素。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。