今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 波特菇沒有魔法，卻有獨特的味力
食得有營
健康好煮意

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 波特菇沒有魔法，卻有獨特的味力

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　波特菇，跟南瓜有點相似。平常不太看得見的波特菇，每逢靠近中秋，燒烤節要到之際，突然變成超市的常客。個人就很愛吃這種肉質鮮肥，菇肉厚實的波特菇，每一次看見它的時候，總忍不住買回家去煮。由於它肉質豐厚，簡單的放在不沾鍋裡煎，加點鹽巴和胡椒，焦黃表面底下，菇汁美味，令人回味無窮。

 

　　不太知道的說，波特菇有沒有魔法。它那天然的清甜味，確有著可以讓菜餚，加添甜美的味道。這個魅力，只要真正嘗過它一口的朋友，只有親自嘗過的人才懂。獨特無二得，是其他小蘑菇所沒有的。如果硬要形容，就如香菇和冬菇的結合，只要吃過就會印象難忘。不然，要等到明年中秋節，才能再嘗得到時令的波特菇的嘍～

 

大蘑菇脆卷（2人份）

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

時間：45分鐘  

 

材料：

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

大蘑菇（波特菇）2個/ 春卷皮 10塊

 

調味：

羅勒葉 3束（把）/ 番荽 2束（把）/蒜頭 5粒（顆）/ 鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 英式芥末醬 1湯匙/ 番茄醬 1湯匙/ 肉桂粉 半茶匙/ 黑胡椒粉 半茶匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/大沙律（拉）碗/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/  湯匙/ 茶匙/ 碟

 

步驟：

1.    沖洗羅勒葉，摘丟莖（如圖），然後切碎。

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

2.    清洗番荽，切碎（如圖）。

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

3.    剝走蒜頭的皮，切去頭尾，沖洗後，切碎。

4.    放步驟1-3於大沙律（拉）碗，倒入調味料和2湯匙的橄欖油，攪拌均勻（如圖）。

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

5.    將大蘑菇（波特菇）切厚片（如圖）。

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

6.    平鋪春卷皮，將步驟5平鋪在上，舀入2湯匙的步驟4（如圖）。

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

7.    對角摺成小三角形（如圖），然後捲上（如圖）。

 

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 │ 我愛波特菇，沒有魔法，卻有獨特的味力

 

8.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），煮沸1湯匙的橄欖油，放入步驟7，逐一煎至金黃色。

 

筆記：

1.    羅勒（九層塔）有可加強免疫力的維生素Ａ和Ｃ。

2.    肉桂粉有加強免疫力的抗氧化多酚和原花青素。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#大蘑菇脆卷#魔法#波特菇#大蘑菇#大啡菇#春卷皮#羅勒葉#番荽#蒜頭
