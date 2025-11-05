為何秋天總是咳？如何分辨咳嗽的類型？揭「液體黃金」蜂蜜5大功效！

踏入秋天，秋風起，日夜溫差大，容易咳嗽不停。除了傷風感冒會引致咳嗽，氣候的急劇轉變亦會引起久咳。

為何秋天總是咳？

肺臟易受外邪入侵，且喜濡潤惡乾燥。踏入秋天後，濕度降低，氣候變得乾燥，易耗損人體津液，令肺臟的津液不足，出現乾咳、喉嚨癢、少痰、鼻唇乾燥等秋天咳嗽症狀。

3大咳嗽種類

久咳可能會傷肺傷腎，如果想對症下藥，應先分辨出是屬於哪一種咳嗽。

1. 溫燥咳嗽

溫燥咳嗽是因夏天的暑熱仍未消退，空氣中濕度下降而引起的一種咳嗽。特點是乾咳、喉嚨乾癢。宜食用蜂蜜、杏仁、沙參、梨皮、梔子等。

2. 涼燥咳嗽

涼燥咳嗽是由乾燥的秋燥之氣夾雜寒氣所引起的一種咳嗽，主要症狀包括咽喉發癢、咳嗽，痰量少且稀白，常伴隨鼻塞、頭痛、怕冷等症狀。宜食用前胡、桔梗、半夏、陳皮、枳殼等。

3. 風寒咳嗽

風寒咳嗽通常伴隨喉嚨發癢、畏寒怕冷、無汗等。宜食用生薑湯、葱白湯等溫熱食物來驅寒止咳，避免寒涼、冰冷、油炸和辛辣食物。

蜂蜜又稱為「液體黃金」？

蜂蜜是由蜜蜂採集植物及花朵中的花蜜、植物外泌液或蜜露，經釀製後儲存於蜂巢的物質。由於蜂蜜含水量較低，會形成濃稠且難以流動的狀態，一般細菌在這樣的環境下不易存活，因此有利於長期保存。

蜂蜜的5大神奇功效

1. 潤喉止咳



蜂蜜有助緩解沒有痰的「燥咳」，即喉頭乾燥導致咽喉刺激感、咽癢乾咳。另外，蜂蜜含有抗氧化與抗菌成分，能滋潤喉嚨、減少炎症、舒緩刺激性咳嗽，特別適合夜間咳嗽。質地溫潤的蜂蜜可以發揮潤肺止咳的效果，和川貝、雪梨一同燉煮，效果更佳。美國綜合研究亦顯示，蜂蜜可改善兒童晚間的咳嗽次數和睡眠質量。

2. 抗氧化



蜂蜜含多種抗氧化劑，包括酚酸和類黃酮，有助抑制體內活性氧免於細胞損傷，清除體內過多的自由基，具有延緩老化效果。另外，蜂蜜含的抗氧化劑可以增強免疫力、抗菌、抗發炎，減低患上炎症導致的心臟病、癌症和自身免疫性疾病等問題的機會。

3. 促進腸道健康

細菌培植實驗發現，蜂蜜能促進益菌如雙歧桿菌（Bifidobacterium）及乳酸菌（Lactic acid bacteria）等生長，有助人體腸道中的益菌產生乙酸，抑制害菌生長。另外，蜂蜜及其所含的多酚能舒緩結腸炎症狀，亦能增加腸道微生物多樣性和因結腸炎而減少的芽孢桿菌（Bacilli）及梭狀桿菌（Clostridia）的數量。

4. 纖體塑身

蜂蜜雖含脂肪，但屬脂肪酸，可以有效降低身體對脂肪的吸收度，排走體內的毒素，改善便秘狀況。此外，蜂蜜含有的多種酵素，能促進消化和新陳代謝。

5. 養顏美容



蜂蜜含有多種維他命、礦物質和氨基酸成分，有強大的抗菌消炎作用。同時，其黏性極強，仿如一道保護牆，抵禦各種感染和促進傷口癒合。蜂蜜含有的葡糖酸亦能夠促進血液循環， 使皮膚變得光滑柔嫩，平衡混合性皮膚。

如何分辨是否「真」蜂蜜？

1. 加水泡開是否起泡

將蜂蜜加入水中搖晃，若看到上層出現一層細緻的泡沫且久久不消散，代表是「真」蜂蜜的機率高。由於蜂蜜含有豐富澱粉酶、蛋白質、胺基酸及生物酶等活性物質，溶入水並搖晃會使活性物質釋放，產生明顯泡沫。

2. 透光

天然蜂蜜因含有花粉，透光下會顯得有些混濁且表面有氣泡；而多數人工糖漿製成的蜂蜜因沒有花粉，看起來較為清澈。

3. 味道

蜂蜜加入熱水後會有濃郁的蜜味和發酸，而經多重加工的人工蜂蜜則沒有。另外，天然蜂蜜即使是同一種蜂蜜不同蜂群釀製出來，味道也有區別，但都帶有輕微的辣喉感。人工蜂蜜因基本上都是由同一個配方批量加工而成，味道基本都是一樣，蜜味淡而甜味濃，甚至像是在吃白糖。

秋風起，容易引起各種小病小痛，正所謂「預防勝於治療」，不妨改變生活習慣，平日多喝點蜂蜜，滋補又強身。