health
卵巢癌 │ 26歲香港YouTuber曉欣患卵巢癌，手術切除14cm腫瘤，傷口由胃至子宮
健康Tips

卵巢癌 │ 26歲香港YouTuber曉欣患卵巢癌，手術切除14cm腫瘤，傷口由胃至子宮

健康解「迷」
健康解「迷」

　　癌症患者近年愈趨年輕，身體突然出現異樣要及時重視！香港知名YouTube頻道「入實驗室撳PLAY掣」以多元挑戰主題及美食探店等廣受歡迎，擁有超過13萬訂閱人數。頻道兩位主持人曉欣和Wing近日在影片中提及健康狀況，引發觀眾關注。年僅26歲的曉欣在片中透露「身體出現了一些毛病」，並於10月底在社交平台公開確診卵巢癌的消息，透露體內發現長達14cm的罕見惡性腫瘤。

 

　　該頻道日前上載的影片主題：「兩個女仔遇到少少難關，你哋會陪我哋過嗎？」現年26歲的曉欣在片中透露，其身體出現一些毛病，需要休息一陣子，但未有明確透露病情。其後她在社交平台發文，透露自己確診卵巢癌：

 

　　26歲生cancer這件事對我來說實在太搞鬼，是我從來從來沒有想過的事。由發現身體不適，看了幾個普通科醫生都以為我只是普通腸胃問題，但痛的情況依舊沒有改善。到最後遇到幾位很好的醫生，發現我的情況不樂觀，很緊張地要我做各種檢查，發現原來有個14cm的腫瘤在卵巢。

 

　　經過連串檢查後，才揭發是一個很罕見的惡性腫瘤。得知確診一刻，她表示其腦海閃過無數疑問：「14cm的卵巢腫瘤是甚麼概念？切了就OK啦？癌症？我喎？」

 

卵巢癌︱26歲香港YouTuber曉欣驚患14cm卵巢癌　手術後傷口由胃到子宮　重新學行路吃飯：我知我做得到

香港YouTuber曉欣確診卵巢癌。（IG@hhiuyyan）

 

卵巢癌︱26歲香港YouTuber曉欣驚患14cm卵巢癌　手術後傷口由胃到子宮　重新學行路吃飯：我知我做得到

主持曉欣（左）和Wing（右）近日在影片中提及健康狀況。（影片截圖）

 

術後報平安
 

　　曉欣於10月中接受手術，傷口由胃去到子宮，形容「有點像開刀生仔的體驗」。她表示，術後初期痛楚難耐，每日需重新學習行路、睡覺、吃飯。至術後第16日，她精神及胃口均已恢復，僅需避免大笑及打噴嚏。未來仍需第二次手術及後續治療，並希望一切順利。

 

　　過去3個月，曉欣先痛失嫲嫲，而頻道原定11月推出重大更新，現因她療養而延後。曉欣特別感激拍檔Wing、經理人及女友無條件支持。她亦逐一閱讀網民打氣留言，感動落淚。

 

　　看來上天要給我一個很大的考驗吧？8月嫲嫲走了，9月覺得一切開始慢慢變好，然後10月又來一個大打擊。本來11月頻道是有重大轉變，卻突然被我打亂了節奏，很感激Wing和經理人無條件地體諒我、撐住我。

 

　　曉欣在文末寫道：「雖然康復的路上，比我想像中少少辛苦，但同樣少少期待。我知我做得到的，我必須做得到的。」她承諾戰勝病魔後，將繼續為觀眾帶來影片，「等我完成這個Big boss級挑戰，我會好快好快歸隊，繼續拍攝不同挑戰！」。

卵巢癌︱26歲香港YouTuber曉欣驚患14cm卵巢癌　手術後傷口由胃到子宮　重新學行路吃飯：我知我做得到

香港YouTuber曉欣發文透露患卵巢癌。（IG@hhiuyyan）

 

 

卵巢癌7類高危人士 + 4大常見徵狀

 

　　據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

 

卵巢癌7類高危人士

 

1. 45歲以上

2. 從未生育

3. 早來經（即提早發育）

4. 較遲進入更年期

5. 有家族卵巢癌病史

6. 曾接受人工受孕或賀爾蒙補充治療

7. 體型肥胖（BMI指數超過30）

 

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

 

　　此外，雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

 

卵巢癌4大常見徵狀

 

持續明顯肚脹

盆骨或腹部疼痛

容易尿急、尿頻

進食困難或過快出現飽肚感

 

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

 

Tags:#健康問題#卵巢癌#手術#YouTuber#癌症#網絡熱話
