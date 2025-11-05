名人保養 │ 63歲關禮傑零濾鏡真面目曝光，眼袋魚尾紋明顯掀網民熱議：男神真的老了

現年63歲的關禮傑出道，不但演技受認可，其英俊外型也一直深入人心。就算現在過了60歲，依然保養得宜，被網民封為「凍齡男神」，多年來樣子都沒甚麼變。關禮傑對身形管理也非常好，除了經常運動，也是香港明星足球隊的成員，不時練波保持狀態。但近日有網民近鏡拍攝關禮傑時，在零濾鏡下顯露其老態，引來熱議。

關禮傑近日隨香港明星足球隊到無錫比賽，入住酒店時被大批粉絲包圍，他態度親切，滿足粉絲要求，幫大家簽名和合照。但有網民在近鏡拍攝下，將關禮傑零濾鏡真實狀態曝光，發現他膚色暗沉、臉部肌肉明顯鬆弛，眼袋和魚尾紋也很深，和平時的「凍齡」形象有點落差，讓不少人感嘆「男神真的老了」、「歲月無情」，甚至有網民直指「滿臉老人斑」。

關禮傑近日隨香港明星足球隊到無錫比賽。（小紅書）

保持體態秘訣



關禮傑年過60歲身材依然fit爆，受大女關楓馨影響茹素逾4年，保持健康飲食習慣，保養得宜，成為圈中「不老型佬」。心態不老的他，經常多聆聽年輕一輩的想法。他亦沒有想過，女兒是為了自身健康和環保着想，也希望能感染更多的人。關禮傑也受女兒影響，跟住茹素習慣。

平時熱愛做運動的關禮傑，會勤操肌保持體態，但茹素後操肌成效較慢，故此做運動加倍努力，多補充澱粉質、蛋白質。拍劇捱夜消耗量大，關禮傑會多吃幾餐，通常會準備豆類、牛油果、番薯、粟米這類高蛋白質的食物。

網民近鏡下驚現深眼袋和魚尾紋！（小紅書）

關禮傑年輕時十分俊朗。（小紅書）

入行多年甚少緋聞

關禮傑於1981年參加TVB第11期藝訓班而入行，在娛樂圈打滾多年卻甚少緋聞。他於1990年和任職航空公司的女友梁安娜結婚，在加拿大舉行婚禮，兩人育有大女關楓馨和細女關楓盈。據了解，他在香港擁有超過兩千萬的物業，全部登記在太太名下，連他開的百萬名車也是太太的名字，絕對是圈中的好男人代表。

關禮傑早前回加拿大為媽咪慶生。（IG圖片）

關禮傑與太太育有兩位女兒。（IG圖片）