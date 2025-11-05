抗癌謬誤 │ 37歲女乳癌術後半年復發，康復期5大錯誤易誘發癌症

一名37歲乳癌第二期患者手術後，因自認已經康復而輕忽1件事，結果半年後癌症復發。有醫生指出，有4成癌症復發病例與生活習慣有關。

台灣血液腫瘤科醫生廖繼鼎在其YouTube頻道指出，一名37歲女子罹患乳癌第二期，接受手術治療出院後，原本應在3個月後覆診，卻未按時就醫。半年後，女病人因不適求醫，經檢查確診為癌症復發。病人當時顫抖地說出：「我以為好了」，但廖繼鼎表示，他從業30年來，見證許多類似案例，認為癌症最殘酷的部分，就是康復期患者因放鬆警惕而導致治療成果功虧一簣。

勿做5件事誘癌症復發

廖繼鼎續指，約4成癌症復發與生活細節有關，許多處於康復期的患者因鬆懈而導致病情惡化，強調「癌症不是百米衝線，而是一場馬拉松」，維持正確心態與定期追蹤是康復關鍵。他指出，癌症患者康復期間最常做錯5件事，導致癌症復發：

1. 迷信新療法，亂換治療方向

並非所有癌症類型都適用免疫治療等新興療法，患者若想嘗試不同治療方式，應先諮詢醫療團隊專業意見，不可私自中斷療程或停藥，以免延誤黃金治療期。

2. 壓抑情緒，避談癌症

家屬在患者康復期間避談癌症相關話題，可能導致患者也跟著沉默，可能引發焦慮症或創傷後壓力症候群，影響睡眠、荷爾蒙和免疫系統。家人即使只是簡單的關心對話，也有助共同度過難關。

3. 運動過頭或完全不動

康復期患者每周適宜進行約150分鐘中等強度運動，如快走、瑜伽、伸展或輕度重量訓練。運動強度以「有點喘但仍能說話」為原則，避免過度或不足。

4. 狂吃保健品，亂補營養

缺乏臨床醫學證據的草本製品或保健食品，可能影響化療藥物藥效。食用任何補品前應確認有明確標示，並告知主治醫生。若不確定情況，寧可不吃。

5. 以為「康復期」等於「沒事了」

多數患者在康復期心態鬆懈，甚至不進行術後追蹤。然而手術僅能清除腫瘤，殘留的癌細胞在荷爾蒙改變、免疫力下降時，仍可能伺機而動。

預防癌症復發3關鍵

廖繼鼎提醒，癌症康復期患者必須謹記3件事：

1. 定期準時覆診

無論生活多忙碌，預定的覆診日一定要到，這是監測恢復狀況與早期發現異常的最重要防線。

2. 事先準備問題

每次檢查前，將想詢問醫生的問題寫下來，避免因緊張或匆忙而遺漏重要事項。

3. 建立夥伴關係

將醫生視為共同對抗疾病的合作夥伴，而非評斷病情的裁判，開放溝通有助制定最適合的治療與追蹤計劃。