名人保養 │ 65歲陳復生近況曝光，曾嫁入何東家族，肌膚緊緻凍齡驚人

現年65歲的陳復生憑著漂亮的容貌於70、80年代曾是幕前的當紅花旦，不過於事業高峰期，她卻選擇嫁入豪門而息影，成為何鴻燊胞妹「十姑娘」的媳婦。不過，豪門婚姻只維持20年，她與男方離婚收場。近日，她相約資深傳媒人汪曼玲用膳，便意外曝光了近況，只見儘管已離開豪門，她依然貴氣十足，而且凍齡狀態驚人。

資深傳媒人汪曼玲近日在IG分享與前豪門貴婦陳復生的合照，並留言:

陳復生約識咗幾十年的傳媒好友午餐一聚，共慶Halloween她更貼心的送每人一盒萬聖節朱古力。

相中，只見即使穿了綠色外套搭絲巾，又戴上了金色帽的陳復生穿著雖然相當密實，但依然貴氣十足，她的太陽眼鏡更令她盡顯星味，雖然年屆65歲，她的肌膚仍非常緊緻，凍齡有術而且精神不俗。

離婚後前夫需付億元贍養費

陳復生活躍於70、80年代，當年在TVB是力捧花旦之一，擅長演刁蠻任性角色，當中《天龍八部》內演阿紫屬經典，有「最美阿紫」的稱號。陳復生在1989年嫁入豪門與何東舜銘結婚，婚後二人育有一子一女。可是在2009年10月，陳復生以丈夫不合理理由提出離婚，兩人在翌年正式離婚，在2013年3月26日家事法庭裁定，何東舜銘需為一對子女每月支付教育費1.5萬元及生活費5萬元，另需一筆過向陳復生支付1.2億元，至於陳復生需交出嘉兆臺單位。

陳復生在80年代TVB版《天龍八部》內演阿紫最屬經典。

餅印女港大法律系畢業任主播



陳復生的餅印女兒麥景榕目前亦任職於幕前，自小被悉心栽培，幼稚園至中學就讀於耀中國際學校，在校內是學霸一名，不但在國際文憑大學預科課程（IB）裏考獲42分（滿分為45分），後來入讀香港大學法律系。畢業後，再在香港大學修讀比較文學獲碩士。

麥景榕畢業後沒有選擇入律政界而加入傳媒行業，現於鳳凰衛視香港台工作，早前憑主持的專題節目《香港新視點》其中一集「AI藝術變革」，在香港恒生大學傳播學院的「第九屆商業新聞獎」頒獎典禮獲「最佳商業科技新聞報道獎（影像及聲音組）」銀獎。

陳復生與女兒麥景榕。