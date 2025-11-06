名人逝世 │ 香港資深演員林尚武離世享年75歲，曾患鼻咽癌獲頒十大再生勇士

曾於94年TVB版《射鵰英雄傳》演出丘處機一角、香港資深演員林尚武昨日驚傳心臟病發逝世，享年75歲。林尚武除了參演過TVB 40多部劇作，亦演出過多部舞台劇以及電影。不過，自1994年患上鼻咽癌後，他便鮮有於幕前曝光，他過去受訪曾透露因口齒問題，連教學都不能再做，只專注於文稿創作、作曲、填詞。

林尚武年輕時在浸會學院（浸會大學前身）畢業後，已加入香港話劇團，演出過多部舞台劇以及電影，是香港戲劇界中堅分子。他1989年加盟無綫，短短7年間，他已參演過40多部劇集，首部劇集是《燃燒歲月》，飾演清末太監御廚「蒲公公」，後來收了由陳國邦飾演的窮小子「常滿」為徒。除此之外，他還演繹過《月兒彎彎照九州》的攝影師光叔、《人在邊緣》的韋律師、《同居三人組》的萬國定、《蜀山奇俠之仙侶奇緣》的無塵真人、《武尊少林》的康熙、《壹號皇庭II》的盧主控、94年版《射鵰英雄傳》的丘處機、《壹號皇庭III》的鮑思全、《孽吻》的郭祥興，直至1996年離開TVB。

自此之後，林尚武鮮有露面，直至2017年，他現身北角新光戲院，出席舞台劇《小城風光》浸大籌款特別場分享會。當時身形消瘦兼佩戴助聽器的林尚武才透露在1994年患上鼻咽癌。他更表示雖然仍有戲癮，但因為口齒問題而不能再做，只能專注文稿創作、作曲、填詞等工作。他曾表示面對癌症，心態才是最重要，因為心情會影響新陳代謝。

飽受鼻咽癌治療後遺症折磨



據知，林尚武當年飽受鼻咽癌治療後遺症折磨，由於影響頸神經，做完化療後口齒不清，2004年因感冒菌入耳導致右耳失聰；2009年患上嚴重偏頭痛，無奈被迫解散由他成立的「如林服務社」劇團；2013年獲「十大再生勇士」頒發傑出生命獎。林尚武經常在社交平台貼出他的詩詞，多年前的生日，他更自製了一張與家人合照的相片，並寫上：「林門百折歷風波，慧敏融通力尚多，武偃文修嬋作媳，祈能醫博護婆娑。」

轉載自晴報