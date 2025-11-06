歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
名人逝世 │ 香港資深演員林尚武離世享年75歲，曾患鼻咽癌獲頒十大再生勇士
健康Tips

名人逝世 │ 香港資深演員林尚武離世享年75歲，曾患鼻咽癌獲頒十大再生勇士

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾於94年TVB版《射鵰英雄傳》演出丘處機一角、香港資深演員林尚武昨日驚傳心臟病發逝世，享年75歲。林尚武除了參演過TVB 40多部劇作，亦演出過多部舞台劇以及電影。不過，自1994年患上鼻咽癌後，他便鮮有於幕前曝光，他過去受訪曾透露因口齒問題，連教學都不能再做，只專注於文稿創作、作曲、填詞。

 

　　林尚武年輕時在浸會學院（浸會大學前身）畢業後，已加入香港話劇團，演出過多部舞台劇以及電影，是香港戲劇界中堅分子。他1989年加盟無綫，短短7年間，他已參演過40多部劇集，首部劇集是《燃燒歲月》，飾演清末太監御廚「蒲公公」，後來收了由陳國邦飾演的窮小子「常滿」為徒。除此之外，他還演繹過《月兒彎彎照九州》的攝影師光叔、《人在邊緣》的韋律師、《同居三人組》的萬國定、《蜀山奇俠之仙侶奇緣》的無塵真人、《武尊少林》的康熙、《壹號皇庭II》的盧主控、94年版《射鵰英雄傳》的丘處機、《壹號皇庭III》的鮑思全、《孽吻》的郭祥興，直至1996年離開TVB。

 

　　自此之後，林尚武鮮有露面，直至2017年，他現身北角新光戲院，出席舞台劇《小城風光》浸大籌款特別場分享會。當時身形消瘦兼佩戴助聽器的林尚武才透露在1994年患上鼻咽癌。他更表示雖然仍有戲癮，但因為口齒問題而不能再做，只能專注文稿創作、作曲、填詞等工作。他曾表示面對癌症，心態才是最重要，因為心情會影響新陳代謝。

 

林尚武丨 前TVB資深演員林尚武驚傳心臟病離世享年75歲 曾獲頒十大再生勇士

 

林尚武丨 前TVB資深演員林尚武驚傳心臟病離世享年75歲 曾獲頒十大再生勇士

 

 

飽受鼻咽癌治療後遺症折磨
 

　　據知，林尚武當年飽受鼻咽癌治療後遺症折磨，由於影響頸神經，做完化療後口齒不清，2004年因感冒菌入耳導致右耳失聰；2009年患上嚴重偏頭痛，無奈被迫解散由他成立的「如林服務社」劇團；2013年獲「十大再生勇士」頒發傑出生命獎。林尚武經常在社交平台貼出他的詩詞，多年前的生日，他更自製了一張與家人合照的相片，並寫上：「林門百折歷風波，慧敏融通力尚多，武偃文修嬋作媳，祈能醫博護婆娑。」

 

林尚武丨 前TVB資深演員林尚武驚傳心臟病離世享年75歲 曾獲頒十大再生勇士

林尚武丨 前TVB資深演員林尚武驚傳心臟病離世享年75歲 曾獲頒十大再生勇士

 

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#TVB#癌症#鼻咽癌#心臟病#腫瘤科#林尚武#香港戲劇#香港浸會大學
Add a comment ...Add a comment ...
60歲婦女屙嘔求醫胃檢驚現「一級致癌物」，5年不換筷子成隱形殺手
更多健康解「迷」文章
60歲婦女屙嘔求醫胃檢驚現「一級致癌物」，5年不換筷子成隱形殺手

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處