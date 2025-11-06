歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從大畜卦看高市早苗及日本前景：政途可順遂？經濟能復甦？

抗癌謬誤 │ 37歲女乳癌術後半年復發，康復期5大錯誤易誘發...
醫學通識 健康解「迷」

抗癌謬誤 │ 37歲女乳癌術後半年復發，康復期5大錯誤易誘發...
「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
吃喝玩樂 肥碌大食遊

「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
health
名人健康 │ 75甘國亮驚傳患失智症，同性密友回應最新健康狀況掀關注
健康Tips

名人健康 │ 75甘國亮驚傳患失智症，同性密友回應最新健康狀況掀關注

健康解「迷」
健康解「迷」

　　著名跨媒體製作人、現年75歲的甘國亮近年鮮有公開亮相，近日更傳出他疑似患有失智症的消息。繼賈思樂證實甘國亮健康狀況欠佳之外，另一時尚圈好友王麗儀（Janice）亦於社交帳號透露甘國亮的最新狀況。

 

　　前時尚及美容總監王麗儀（Janice）於11月4日在社交平台留言交代當得知失智症的傳聞後，她即聯絡甘國亮的同性密友王士維（Alex），並從對方口中得到9個字的回覆：

 

　　今天關於甘國亮先生患上失智症的消息鋪天蓋地而來，我不由得很擔心！聯絡他的好友Alex ，說甘先生無恙，不用擔心，我才放下心頭大石。

 

　　王麗儀又指與甘國亮的緣份始於經常合作拍時裝照，並分享了早年甘國亮為她的新書《時尚風雲25年》撐場的照片：

 

　　我推出自己的著作《時尚風雲25年》，與LV 合作新書發佈會，邀請甘先生替我的分享講座擔任嘉賓主持人。這份情誼永遠銘記於心。

 

憶與甘國亮最近一次見面

 

　　王麗儀又分享雙方最近一次見面時的狀況，透露對方當時轉數仍然非常快，未見異樣：

 

　　幾年前我移居台北，他剛巧推出新書，準備參加台北書展，邀請我出席。滿懷歡喜準備赴約，豈料卻爆發新冠疫情，他取消了行程。之後我回來香港，只是偶然有一次在咖啡店巧遇過他。多年沒見，不變是他腦筋轉數之快，說話經常暗藏玄機，普通人如我者會招架不住。失智症？上天不要開玩笑了！希望甘先生一切安好無恙。

 

名人健康｜甘國亮傳患失智症 同性密友Alex以9字回覆曝光最新狀況

甘國亮曾為時尚圈好友王麗儀（Janice）的新書《時尚風雲25年》撐場。

 

名人健康｜甘國亮傳患失智症 同性密友Alex以9字回覆曝光最新狀況

甘國亮曾為時尚圈好友王麗儀（Janice）的新書《時尚風雲25年》撐場。
 

 

「多棲名人」在娛樂圈舉足輕重
 

　　有電視教父之稱的甘國亮，於1972年第一屆藝員訓練班畢業後入行，早年曾為TVB創作了不少經典作品，包括《甜姐兒》、《 少年十五二十時》、《孖生姊妹》、《不是冤家不聚頭》、《 山水有相逢》、《 執到寶》、《無雙譜》、《神女有心》、《輪流傳》等等。甘國亮業生涯橫跨電視、電影、廣播、寫作、時尚以至傳媒管理多個領域，絕對是香港真正的「跨媒體」先驅，亦對香港自70年代以來的流行文化發展有著深遠影響。

 

　　甘國亮近年較少出現在幕前，最近期的作品就是幾個月前上映，由麥浚龍執導的電影《風林火山》，他在片中飾演黑白兩道之間的中間人，名為「巨肺」的角色。他戲份相對較多，戲中演技精湛大獲好評，許多觀眾在觀影後紛紛稱讚。

  

 

名人健康｜甘國亮傳患失智症 同性密友Alex以9字回覆曝光最新狀況

甘國亮在娛樂圈舉足輕重。（Facebook圖片）

 

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#TVB#麥浚龍#電視#癌症#失智#失智症#甘國亮#腦神經科
名人保養秘訣｜苟芸慧認離婚，曾甲狀腺失調暴肥170磅，瘦身不瘦胸靠1款湯
名人保養秘訣｜苟芸慧認離婚，曾甲狀腺失調暴肥170磅，瘦身不瘦胸靠1款湯

