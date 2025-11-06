名人醫美 │ 37歲裕美韓國整容實況公開，術後3日真面目曝光，全臉針孔紅腫

現年37歲、有過一段婚姻的裕美近年經常與男友林作拍片打情罵俏，分享生活點滴。由於她的外貌屢被指「愈來愈美」，甚至有不少網民大讚她「女大十八變」，使她長期被外界猜測是否曾整容。近日裕美乾脆在社交平台上公開一段名為「我的整容歷程 in KR」影片，坦言這是她首次到韓國整容。

影片中，裕美親自記錄了前往韓國醫美診所整容的過程，並稱這次是她人生中首次到韓國整容。首先打了抗炎抗敏針，片中可清晰聽到響亮的「啪啪」聲響，並笑稱自己向醫生要求「要整到好似全智賢咁」。這次她「整容」主要是注射膠原針，因年齡漸長致其臉頰凹陷。隨後裕美描述打針過程中有痛感，額頭布滿針孔，此外她也在鼻樑注射了肉毒桿菌（Botox），並表示「打鼻樑真係好痛」。完成療程3天後，裕美更在鏡頭前展示自己的臉部狀態，可見當時她的臉部明顯紅腫。

裕美被傳整容多年 林作曾澄清裕美沒整容



裕美近年因外貌變化引發不少討論，尤其鼻樑看起來愈發挺直，使她長期被外界傳整容。這次裕美公開自己的「整容」過程，更在片中笑言：「今次你哋可以話我整容喇！」。

對外界一直傳裕美整容，林作及裕美早前曾為此拍片回應，裕美稱是因為「瘦咗」，又說當時已32歲所以沒Baby fat。林作卻即時指這「答案」很悶，和真正有整容的藝人所答沒分別。

隨後林作替裕美解釋：

第一，當初佢行嘅路線完全唔適合佢，Bob頭扮cutie，唔係佢真正嘅形象。第二，佢當年早出道，仍有Baby fat。第三，佢嘅樣子本身唔係香港人樣，係混血樣。

林作更以「唐狗論」作比喻指「唐狗溝了其他種類的狗，當然不再似唐狗。」林作更表示公開邀請整容醫生為裕美作證明，還女友清白。

林作曾在社交平台公開裕美舊照。