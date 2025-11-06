加拿大研究：高鹽飲食損腦、誘炎症 營養師推5招有效減鹽

大家都知道高鹽飲食導致血壓飆升；剛剛一個月前才在本專欄討論高鹽不單影響心血管，也導致脂肪肝情況惡化。一項新公布加拿大研究剛指出，高鹽飲食亦損害大腦細胞失衡，誘發腦部炎症情況出現。

高鹽飲食如何導致大腦細胞協調失衡？

研究人員讓老鼠連續7天飲用鹽水。結果顯示，牠們腦中下視丘（負責口渴、激素與血壓調控的區域）出現大量小膠質細胞變成促炎因子，聚集在釋放加壓素的神經元周圍。

在正常狀況下，小膠質細胞就像腦內的清道夫，負責清除廢物與修復組織。但在高鹽情況下，卻變得促炎具攻擊性，開始吞噬鄰近的原本負責清除神經傳導物質麩胺酸的細胞。當這些細胞受損，麩胺酸無法被清除，導致神經元被過度刺激。結果，加壓素過量釋放，使血壓上升。

重要發現：高鹽與腦部健康之關係

鈉，礦物質的一種，主要食物源自鹽。在體內主要功能是維持神經傳導，與及平衡電解質。當我們攝取過多鈉，腎臟立即需要「加班」，將部分鈉排出，多餘的則回收入血管當中，因此也將水份吸回，增加血容量，導致血壓上升。

以現有的臨床營養數據，高鹽飲食主要只是影響腎臟及血管；因此，一直以來，我們主要都是建議心血管疾病患者、以及慢性腎病患者，進行低鹽飲食。今次這項研究，雖然只是動物研究，卻發現大腦也是高鹽傷害的主戰場之一。此研究也是首次證實，高鹽飲食會透過改變腦部結構，而導致高血壓。

高鹽影響腦功能，其實多年前也有學者倡議過。早在2018年研究指出，高鹽飲食會減少腦部血流，並削弱記憶力；當減少攝取鹽分後，這些變化又能恢復。

營養師建議：不需「煮飯不落鹽」 這樣減鹽最有效果

討論減鹽策略，大部分人都會打算進食清淡一點，家中煮飯不會放太多鹽等。事實上，烹調時避免放入過多鹽是一個好策略；不過，家中烹調原形EatClean食物，自己所放入的鹽及調味料其實不會過多的。所以，減鹽不一定要煮飯不落鹽，而是掌握高鹽食物來源更好：

1. 再加減少購買高度加工食物，例如即食麵、午餐肉、罐頭湯、餅乾等，盡量以原形食物作為主糧。

2. 學會看營養標示。 每份鈉含量低於140毫克，可視為可接受。

3. 在家烹調不過分偏用醬汁，而是用香草與其他味道較濃烈的食材，例如檸檬汁、醋、蒜頭、薑、黑胡椒去提升風味。

4. 用罐頭蔬菜或豆類的話，用水沖可去除去約4成鈉含量。

5. 多喝水。雖然飲水不會減走鹽，不過就能幫助腎臟排出多餘的鈉，減少腎臟過勞。