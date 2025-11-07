脫髮│台大研發天然生髮精華全球熱議！20天促毛髮再生，醫生：脫髮心理壓力比化療更大　

禿頭人士福音！台大醫學工程系團隊近期發表一項最新研究，透過實驗觀察到毛髮再生機制，研發出一種「天然精華液」，短短20天就能讓局部毛髮再生。研究刊登於頂尖期刊，獲得外媒轉載報道，吸引逾千萬次點閱。

外媒「NEXTA」近日在官方X平台發佈貼文，分享台大醫學院研究團隊近期一項研究：團隊人員在小鼠身上試驗新配方，僅3周內就讓全身無毛的老鼠重新長出毛髮。科學家表示，正準備進行人體試驗，消息引起1800萬名網友點閱關注。

近半成年人脫髮沒自信



台大醫學院暨工學院醫學工程學系特聘教授兼系主任林頌然，本身是皮膚科醫生，他在過去曾受訪表示，對全球近半的成年人來說，脫髮除了帶來外觀影響，更影響心理健康與社交自信。臨床有不少癌症病患，更因脫髮帶來的心理衝擊，遠比開刀、化療與電療更大。因此，其實驗室團隊持續研究毛囊再生科學，希望為脫髮患者找到重建自信的機會。

4招自測頭髮健康

摸厚度

● 健康頭髮應有彈性且濃密

● 若變得細軟稀疏，可能是營養不良或內分泌失調

看白髮

● 若40歲前就出現大量白髮

● 建議檢查心血管健康與壓力指數

生長速度

● 正常頭髮每月約長1厘米

● 若生長過慢，可能新陳代謝出問題

觀察掉髮量

● 每天超過200條屬異常

⚠ 髮際線急退

● 代表壓力荷爾蒙過高

資料來源：重症專科醫生 黃軒

小鼠實驗利用「天然脂肪酸」促進毛髮再生

林頌然教授帶領團隊研究，在解析皮膚損傷後毛髮再生機制發現，皮膚受傷時釋放的「游離脂肪酸」有助活化毛囊幹細胞。研究指出，皮膚受傷後，巨噬細胞會迅速滲入真皮脂肪組織，並透過血清類澱粉蛋白A3的脂解作用，促使脂肪細胞釋放游離脂肪酸，進一步促進毛髮再生。

林頌然在國內《科學人》月刊說明，研究團隊在動物實驗中觀察到完整的毛髮再生機制。他們對未經受傷、幹細胞處於靜止狀態的小鼠，連續4天塗抹不同種類的脂肪酸，並觀察其20天內的毛髮生長狀態。結果發現，若將油酸、棕櫚油酸等單元不飽和脂肪酸，以特定比例與乙醇混合，可使小鼠毛囊進入生長期，僅3周內就讓全身無毛的老鼠重新長出毛髮；證實局部塗抹單元不飽和脂肪酸可助毛髮生長。

除了動物實驗，林頌然也表示，他曾進行「微人體試驗」，親自在自己的大腿上塗抹這種早期配方3周，確實觀察到了局部毛髮再生。 不過，單元不飽和脂肪酸能否在臨床上達到促進人類頭髮生長的效果，仍待進一步驗證。

有望成為治療脫髮新藥

研究於今年10月22日刊登於國際期刊《細胞代謝（Cell Metabolism）》。團隊於論文中指出，這項研究確定單元不飽和脂肪酸具有誘導、活化毛髮再生的效果。加上其本身具有的疏水性和增強皮膚滲透的等特性，單元不飽和脂肪酸有望在治療脫髮的方面，成為候選外用藥物。



10大生髮食材+藥材

陳嬿珺醫師推介以下10款生髮食材及藥材，其中生髮食材可有助控制油脂平衡、幫助生髮；藥材則可以幫助補腎、顧氣及防脫，有助解決產後脫髮問題：

生髮食材：黑芝麻、椰菜、紅蘿蔔、山藥、黑豆、女貞子、墨旱蓮、側柏葉、黃耆、紅棗

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺