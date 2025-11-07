38歲韓國女團成員自爆患臀肌失憶症，坐得致肌肉退化、走路搖晃

現年38歲的韓國女團「天上智喜」成員Sunday，近日上YouTube節目《在朋友（재친구）》時，自爆罹患罕見的「臀肌失憶症」（Gluteal Amnesia），引發網民熱議。

38歲女星自爆患「臀肌失憶症」

節目由男團東方神起出身的金在中主持，當天Sunday與成員Stephanie、Lina一同擔任嘉賓。金在中發現Sunday的自我介紹欄寫著「臀肌失憶症」，隨後大感驚訝問道：「這是甚麼意思？」Sunday則笑著解釋：「這是真的病，是屁股肌肉失去記憶的病」。Sunday續指，因為長時間久坐導致臀部肌肉退化，失去機能，自己亦因此走路時姿勢會特別晃動，而且至今仍未康復：「我困擾了很久，大家見面都問我：『找回屁股記憶了嗎？』但到現在似乎都還沒恢復。」

韓國女團「天上智喜」成員Sunday自爆罹患罕見的「臀肌失憶症」。（IG@sunday040728）

Sunday續指，因為長時間久坐導致臀部肌肉退化，失去機能，自己因此走路時姿勢會特別晃動，而且至今仍未康復。（影片截圖）

久坐或缺乏運動恐引發椎間盤問題



「臀肌失憶症」並非正式醫學病名，而是運動醫學與復健領域常用的俗稱，也被稱為「死臀症候群」、「臀肌抑制症候群」或「大臀肌控制障礙」。主要成因是久坐或缺乏運動導致臀部肌肉長期不使用，進而喪失力量與控制能力。

當臀部肌群無法發揮穩定骨盆與脊椎的功能時，身體會改由其他部位代償，例如大腿後側的腿筋（Hamstring）或腰部肌肉。這樣的肌肉不平衡可能造成骨盆歪斜、腰痠背痛、髖關節或膝蓋疼痛，嚴重者甚至可能引發椎間盤問題。

據《首爾新聞》報道，復健科教授金在源指出，臀部肌肉對於維持良好體態及脊椎穩定起著關鍵作用，若長期退化，可能增加椎間盤突出、髖關節撞擊症候群與關節炎的風險。他建議久坐上班族應定期起身活動、進行臀肌鍛鍊，如橋式（Bridge）運動、深蹲等，都能幫助喚醒臀部肌群、改善姿勢及促進腰椎健康。

韓國女團「天上智喜」成員Sunday。（左二）（IG@sunday040728）

4秒運動可逆轉久坐傷害

不少打工仔因工作原因，容易在辦公室內久坐。台灣復健科醫生王思恒曾在Facebook個人專頁發布影片表示，根據2020年發表在《美國運動醫學期刊》的一項研究，8位受試者在「久坐組」裏被規定一整天要坐滿8小時，只有上廁所和吃飯能起身；而在「4秒運動組」中，受試者則被要求每1小時起來5次，並在健身單車上用盡全力踏踩4秒鐘，從靜止狀態踩到最快轉速，接著就繼續久坐。

王思恒醫生指，4秒鐘的運動，即使1天8小時不斷執行，累積起來也不過才2分40秒，而且每次4秒鐘，不喘氣也不會肌肉痠痛，但真的有效果。該研究結果表明，在隔天餐後的抽血報告發現，4秒運動能增加身體燃脂效率達43%，同時餐後三酸甘油酯也降低了31%。

他表示，該研究的重點在於，久坐生活會損害身體代謝燃燒脂肪的能力，若坐太久不用肌肉，就會讓它睡着；坐太久後又接着吃大餐，則會讓多餘的油脂在血液中亂竄，因此時常活動一下肌肉對健康很有助益。不過他強調，此篇不是減重研究，想要真正減去腹部脂肪，仍然要從飲食下手。

王醫生提出，另外有3個方法可以取代「4秒運動」：

● 如果家裏或辦公室沒有健身單車，可以4秒鐘快速徒手深蹲來取代，應該可以得到同樣效果；

● 若工作場合不適合做深蹲，則可用最快速度爬一層樓梯；

● 如果沒辦法1小時起來5次，可以每30至60分鐘起來做1次10至20秒的深蹲，雖然效果較差，但有做絕對比沒做好，一點點的運動就能改善代謝健康。

久坐如同慢性自殺

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文指出，一篇發表在「The Lancet」的研究，分析36萬多位年紀在37至73歲的人士，發現如果和每天久坐小於2小時的人相比，每天久坐超過6小時的人，罹患12種慢性病的風險竟增加了26%。

這12種慢性疾病包括：

久坐易罹患12種慢性病

1. 缺血性心臟病

2. 糖尿病

3. 慢性阻塞性肺疾病

4. 氣喘

5. 慢性腎臟病

6. 慢性肝病

7. 甲狀腺疾病

8. 憂鬱症

9. 偏頭痛

10. 痛風

11. 類風濕性關節炎

12. 憩室疾病

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

久坐10大危害

另外，復健科醫生王思恒亦在節目《奕起聊健康》中表示，許多久坐的上班族都有肩頸痠痛或下背痛的問題，統計發現100個有下背痛的人，80至90人多半是久坐造成，原因是同一個姿勢維持太久造成下背痛。而久坐有十大傷害，他示警「當心是慢性自殺」。

1. 靜脈曲張

2. 心血管疾病

3. 代謝危害

4. 脊椎側彎

5. 消化系統不威

6. 肥胖

7. 肌肉鬆弛

8. 性功能下降

9. 失眠

10. 精神焦慮

資料來源：台灣復健科醫生王思恒