名人健康 │ 58歲江欣燕患甲亢暴脹，18歲亮相日本節目舊片曝光網民激讚：絕對係靚女

現年58歲的江欣燕，於18歲時參加1985年第四屆新秀歌唱大賽，演唱《再見Puppy Love》順利進入決賽，可惜最終未能獲獎。近日有網民重溫她於1989年，曾登上日本節目《歌謡パレード》的舊片段，片中可見她獻唱由日本著名作曲家久石讓作曲、動畫電影《龍貓》的香港版插曲《原野的風》。這段演出令網民驚喜，紛紛稱讚江欣燕唱得之外又靚女，似足日本娃娃！

近日有網民在Facebook群組「90年代回憶 (新版)」中，上傳了一段江欣燕於1989年登上日本節目《歌謡パレード》的舊片段，片中可見當時江欣燕身穿一件露肩紅色上衣，猶如聖誕女郎，搭配黑色短裙，展現出修長美腿，披肩長髮大顯少女氣息。雖然她以粵語演唱，但仍贏得現場觀眾熱烈掌聲，而她亦入境隨俗，以日語向觀眾致謝。

不少網民觀看影片後，大讚江欣燕當年充滿「日本娃娃」氣質，歌聲十分動聽，紛紛留言稱讚，「佢把聲都幾好聽吖」、「派佢出去貪佢似日本娃娃」、「其實江欣燕係好嘢嚟，係正㗎！」、「絕對係靚女」、「對眼特別大，重有尖尖嘅下巴」、「好好聽呀」。

江欣燕曾經是大眾心中的女神。（網上圖片）

江欣燕結婚前夕曾小產



1985年參加華星新秀殺入十強的江欣燕，落敗後獲TVB賞識並簽約為旗下藝人，其後加入節目《歡樂今宵》，飾演菲籍傭工「Maria」及模仿梅艷芳而成為扮嘢能手。由唱歌變身演員令她於80年代創出事業高峰，雖然一度因結婚退出幕前，及至2007年重投TVB拍劇，亦先後憑處境劇《同事三分親》、《十八年後的終極告白》獲得認同。

江欣燕在2001年與拍拖10年的商人吳積遜（Jackson）結婚，婚後更淡出幕前變身闊太多年。她曾透露當年決定嫁Jackson是因為奉子成婚，但結婚前夕卻經歷小產打擊：「最初是驗孕棒兩條線中咗，爹哋好開心，個個都話結婚啦，Jackson又訂到生日那天的場地。」

不料，江欣燕當時忙完爸爸媽媽結婚周年的主持，突然一次站高拿東西時感雙腳乏力，於是再找醫生檢查：「才發現胎兒沒有生命跡象，醫生指這情況懷孕不足3個月很常見。但我是接受不到，好失望，那還結不結婚呢？但我已約了周刊做結婚的專訪。」欣欣指，結婚表面開心，其實她本人情緒崩潰了好一陣子。

江欣燕於1989年登上日本節目《歌謡パレード》獻唱。（影片截圖）

甲狀腺亢進｜6吋高跟鞋難支撐 記者會中途頭暈急退場



江欣燕於今年8月出席劇集《俠醫》宣傳活動時，身穿紅色露肩晚裝搭配6吋高跟鞋，卻在記者會中途突然面容扭曲，隨後在工作人員陪同下緊急離場休息。事後她解釋因未進食和天氣炎熱，加上穿著6吋高跟鞋導致有點疲累和頭暈而已，強調自己並非大病，但現場可見她臉部出現不尋常跳動，且肥腫難分，狀態令人憂心。

江欣燕於《歡樂今宵》飾演菲藉傭工「Maria」及模仿梅艷芳而成為扮嘢能手。（節目截圖）

甲狀腺亢進｜甲狀腺亢進纏身



江欣燕今年初公開承認罹患甲狀腺亢進症，需長期服藥控制。她曾描述病發時會「長時間失眠、無時無刻處於亢奮狀態，手腳卻突然無力」，為此甚至戒酒調養。此次公開現身，其身形較年初主持節目時明顯變化，全身浮腫，頸部、口腫面腫，表情亦不自然，與以往女神形象相比大走樣。

江欣燕在2001年與商人Jackson結婚。

甲狀腺亢進患者3大飲食原則

其實食物也會對甲狀腺亢進產生一定的影響。營養師李澄琳曾在《醫度講》健康節目中指出，紫菜、昆布、奶類製品、蛋、海產等食物的碘質含量一般較高，需要注意攝入的分量，並列出以下3大飲食原則，供有需要人士參考。

1.低碘飲食

每日攝取量少於50微克

大約一湯匙紫菜的分量

李澄琳營養師列出碘含量較高的食物清單。（影片截圖）

2.補充鈣質+維他命D

杏仁食品代替部分奶類製品

可以挑選杏仁奶及多吃奇異果

每日接觸陽光20分鐘

3.康復期飲食

多進食高纖維、低熱量的食物

資料來源：TVB節目《醫康講》

甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

體內分泌過多甲狀腺荷爾蒙，加快新陳代謝，令體重急劇下降

心跳加速

排便增加，大便多呈稀爛

眼球後組織腫脹，令眼球被推前，呈現「凸眼」

嚴重者會因眼皮不能緊閉，致眼角膜割澀痛楚，或損視力

部分人眼球郁動會受制，影響視野

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業

3大預防甲狀腺機能亢進症方法

做身體檢查

保持均衡飲食

注意碘質吸收，不能過多或過少；祕考世衞文獻，建議健康成年人每日碘攝入量不超過1000微克

資料來源：消費者委員會

治療方法

本港外科專科醫生何柏堅曾於訪問中指出，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。