護膚品測試 │ 日本雜誌推薦12款化妝水+面霜組合，3款獲A級評價高效保濕不黏膩

化妝水和面霜是洗臉後為肌膚補充水分的必備保養品。不過，市面上的產品琳瑯滿目，令人難以抉擇。日本雜誌《LDK the Beauty》實測了市面上12款化妝水與面霜組合，包括「雪肌精」、「Clé de Peau Beauté」等人氣品牌，並從保濕效果、成分及使用感3大方向進行評比，最終有3款產品獲得A級評價，其中第一名僅售$403！
化妝水面霜推薦2025︱3大方向進行評測
本次測試中，《LDK》搜羅了市面上12款化妝水與面霜組合，並由專業人士進行全面評估。評測不僅檢視保濕效果，更深入分析成分與使用感受。是次測試重點以「保濕力」為主，旨在找出質地清爽不黏膩、富含親膚成分的保濕系列產品。評比標準包含以下3項：
- 保濕力：測量肌膚水分含量，並根據其變化評估水分保持能力。
- 成分：分析所有成分，針對具保濕、預防肌膚粗糙及美白功效的成分予以加分。
- 使用感：測試人員實際使用產品，檢視其與肌膚的融合程度。多位不同膚質的受試者親身試用，評估產品與自身膚質的相容性及使用後的膚質狀況。
第12名 B級 WELEDA Wildrose Smoothing facial Lotion and Night cream
$491(大約售價)
保濕力：3.00
成分：2.00
使用感：4.38
總分：3.10
第11名 B級 cola・rich soar Setup Lotion and Protection Cream
$310(大約售價)
保濕力：3.50
成分：2.00
使用感：4.63
總分：3.41
第10名 B級 雪肌精 BLUE Instant Deep Hydration Essence I and Smooth Hydrating Cream
$836(大約售價)
保濕力：4.00
成分：2.00
使用感：4.00
總分：3.50
第9名 B級 Genabelle Glutathione Vita Glow Skin Booster Toner and Intense Cream
$319(大約售價)
保濕力：3.00
成分：3.50
使用感：4.88
總分：3.60
第8名 B級 Lala Vie Oil-in Lotion EX and Advanced Cream EX
$761(大約售價)
保濕力：3.50
成分：4.25
使用感：3.63
總分：3.72
第7名 B級 ATOPI SMILE f. Barrier Drip Lotion and Barrier Aid Cream
$501(大約售價)
保濕力：3.50
成分：3.50
使用感：4.63
總分：3.78
第6名 B級 ROAliv Generous Advantage Hydrator
$641(大約售價)
保濕力：4.00
成分：4.00
使用感：3.63
總分：3.91
第5名 B級 DECENCIA Decency Bright Lift Lotion and Cream
$903(大約售價)
保濕力：4.00
成分：3.50
使用感：4.21
總分：3.93
第4名 B級 ETVOS Moisturizing Lotion and Cream
$401(大約售價)
保濕力：3.50
成分：4.50
使用感：4.25
總分：3.94
第3名 A級 Clé de Peau Beauté LOTION ESSENTIELLE HYDRO-CLARIFIANTE and CRÈME NUIT INTENSIVE RENFORCÉE
$1699(大約售價)
保濕力：4.50
成分：3.50
使用感：4.13
總分：4.16
第2名 A級 雪肌精 藥用雪肌精 Brightening Essence Lotion and Multi Gel
$404(大約售價)
保濕力：5.00
成分：3.00
使用感：3.88
總分：4.22
第1名 A級 SHIRORU Crystal Essence Water and Moisture Cream
$403(大約售價)
保濕力：4.50
成分：4.00
使用感：4.38
總分：4.35
資料來源：《LDK》
在本次評測中，共有3款產品獲得A級評價，分別為「SHIRORU」的「Crystal Essence Water and Moisture Cream」、「雪肌精」的「藥用雪肌精 Brightening Essence Lotion and Multi Gel」，以及「Clé de Peau Beauté」的「LOTION ESSENTIELLE HYDRO-CLARIFIANTE and CRÈME NUIT INTENSIVE RENFORCÉE」。
其中，「SHIRORO」的「Crystal Essence Water and Moisture Cream」憑藉出色表現脫穎而出，獲得「Best Buy」殊榮。《LDK》評測人員指出，這款第一名產品雖然主打美白功效，力求「徹底美白」，卻同時具備卓越的保濕力，是理想的補水護膚選擇。其質地極易推開，清爽不黏膩，使用感受舒適，輕盈的質地適合四季使用，亦為性價比之選。
《LDK》10款美白精華推薦名單
日本雜誌《LDK the Beauty》曾實測市面上10款美白精華，包括「肌美精」、「SK-II」及「CEZANNE」等人氣品牌，並從祛斑力、成分及使用感3大方向進行評測，6款產品獲得A級評價，第1位祛斑力強只需$50。
《LDK》評測推薦 10款美白精華
第10名 C級 BCL KANSOSAN Medical Moisture Brightening AQ Essence
$586(日圓兌港幣)
祛斑力：5
成分：3.5
使用感：5
總分：2.9
第9名 C級 BCL KANSOSAN Medical Moisture Brightening AQ Essence
$124(日圓兌港幣)
祛斑力：2
成分：5
使用感：4.25
總分：3.05
第8名 B級 SANA WRINKLE TURN Advanced Repair Dive in Charge
$86(日圓兌港幣)
祛斑力：4
成分：5
使用感：3.5
總分：4.10
第7名 B級 CEZANNE Brightening Clear Serum
$53(日圓兌港幣)
祛斑力：4.5
成分：3
使用感：5
總分：4.30
第5名 A級 ALBION Infinesse Brightening Innovation
$574(日圓兌港幣)
祛斑力：4.5
成分：3.5
使用感：5
總分：4.40
第5名 A級 LISSAGE W Clear Effector
$439(日圓兌港幣)
祛斑力：4.5
成分：3.5
使用感：5
總分：4.40
第4名 A級 SK-II 極緻光蘊煥亮精華
$919(日圓兌港幣)
祛斑力：4.5
成分：4
使用感：5
總分：4.50
第2名 A級 HAKU Melano Focus IV 藥用美白精華液
$264(日圓兌港幣)
祛斑力：4.5
成分：4.5
使用感：5
總分：4.60
第2名 A級 日本盛藥用日本酒亮澤抗皺精華液
$83(日圓兌港幣)
祛斑力：4.5
成分：4.5
使用感：5
總分：4.60
第1名 A級 肌美精藥用美白精華液
$50(日圓兌港幣)
祛斑力：5
成分：4
使用感：5
總分：4.80
資料來源：《LDK》
熱門美白乳液／化妝水推薦名單
《LDK》曾搜集平價品牌到百貨商店品牌的各種含有活性美白成分的熱門美白乳液及化妝水，比較了它們的保濕力、淡斑護理效果及易用性，最終列出10款最推薦的最佳美白乳液/化妝水排名。
第級B
Albion 奧爾濱
INFINESSE Brightening Concentrate Lotion
售價：$377
容量：200ml
保濕力：3.5
成分：3
可用性：3.75
綜合評分：3.44
Kanebo DEW Bright Aura Lotion
售價：$204
容量：170ml
保濕力：3.5
成分：3.5
可用性：3.5
綜合評分：3.5
ESS GRANCIA
WHITE BRIGHTENING LOTION
售價：$290
容量：120ml
保濕力：3
成分：4
可用性：4
綜合評分：3.5
pdc DERMAAID Triple Active Lotion
售價：$116
容量：150ml
保濕力：3
成分：4
可用性：4.25
綜合評分：3.56
FANCL Toiro 平衡保濕美白彈力水
售價：$209
容量：120ml
保濕力：3
成分：4
可用性：5
綜合評分：3.75
Transino Brightening Clear Lotion
售價：$145
容量：150ml
保濕力：4
成分：3.5
可用性：3.5
綜合評分：3.75
AMPULE SHOT 藥用抗皺保濕乳液
售價：$87
容量：300ml
保濕力：3.5
成分：3.5
可用性：4.75
綜合評分：3.81
MUJI 無印良品
Wrinkle Care & Brightening Toning Water
售價：$148
容量：300ml
保濕力：4.5
成分：3.5
可用性：3.25
綜合評分：3.94
第級A
Kracie HADABISEI 肌美精藥美白化妝水
售價：$54
容量：170ml
保濕力：5
成分：3.5
可用性：3
綜合評分：4.13
SANA 極萃賦活緊緻潤澤化妝露
售價：$66
容量：240ml
保濕力：5
成分：4
可用性：4.25
綜合評分：4.56
資料來源：《LDK the Beauty》
