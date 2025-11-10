盜版Labubu驗出致癌物超標344倍，長期接觸恐損生殖功能、內分泌失調

慎防盜版飾品！韓國關稅廳近日針對海外電商販售的仿冒品展開大規模搜查，發現有大量盜版商品存在致癌物超標問題，部分金屬飾品甚至檢出超標5500倍以上的有害致癌物質。其中風靡全球的「Labubu」吊飾，被驗出塑化劑超標344倍，若長期接觸中毒，可能導致生殖能力受損與內分泌失調。



據韓媒《中央日報》報導，韓國關稅廳表示，雙11及黑色星期五購物節即將開始，關稅廳針對透過海外電商非法進口的商品展開特別抽查行動，並於本月5日公布上半年的抽查成果。

根據報告，當局共查獲60萬6443件商品，並從中抽驗250件會直接接觸皮膚的金屬飾品，如耳環、項鍊、髮夾等。結果顯示，有112件檢出鉛、鎘與塑化劑等致癌物質，超出安全標準；部分產品的鉛與鎘含量最高超標達5527倍。

盜版「Labubu」塑化劑超標344倍

在各式仿冒商品中，有風靡全球的泡泡瑪特（POP MART）旗下知名IP「Labubu」鎖匙扣，分析5件商品其中2件被驗出塑化劑超標344倍。

另外，關稅廳也針對透過Instagram、YouTube等平台直播廣告購買的商品進行調查。經分析，42件飾品中有24件（57.1％）檢出鉛與鎘含量超標，其中鉛的最高檢出量超標值達4627 倍、鎘則超出120倍。關稅廳相信，這些金屬在製造過程中是作為主要成分使用。

10種慢性中毒症狀

生痱滋+口臭

● 生痱滋：可能吃了發炎食物，如炸物，導致熱氣

● 口臭 ： 可能是胃酸倒流造成

色斑+長痘

● 皮膚最容易反映身體代謝不良

● 30、40歲人士下巴或兩頰生暗瘡要注意

便秘

● 便秘人士容易情緒起伏不穩

● 廢物累積在體內

容易疲倦

● 睡眠問題：如失眠

● 糖分攝取過多導致發炎

肥胖

● 身體代謝不良 惡性循環肥胖

● 男性：影響精子品質

皮膚搔癢

● 如蕁麻疹或過敏

尿頻

四肢水腫

● 女士：經期荷爾蒙影響

● 或血酸偏高

記憶力下降

● 反式脂肪對大腦發育有影響

● 尤其是小朋友

● 影響神經傳導，導致記憶力下降

情緒波動易怒

資料來源：中醫師 陳曉萱

據國際癌症研究機構（IARC）定義，鉛、鎘和塑化劑都是有害致癌物質，鉛與鎘若中毒，可能引發腎臟、消化及生殖系統疾病；而塑化劑中毒則可能導致生殖能力受損與內分泌失調。

韓國關稅廳長李明九呼籲，仿冒商品的進口商往往未遵守安全標準，極可能存在安全疑慮。民眾應具備警覺心，避免購買未經安全驗證的產品。

海關教1招辨真偽

「Labubu」盜版問題猖獗，中國海關總署副署長王令浚曾在國務院新聞辦記者會上公開「打假秘技」，教大家留意一個細節即可分辨真偽。

王令浚表示，分辨真偽最重要是看「Labubu」的尖牙數目：正版Labubu的關鍵特徵是擁有9隻尖牙，而山寨貨常因模具瑕疵，通常少一、兩隻牙。

14種日常用品易含塑化劑

化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等：

14種常用物品易含塑化劑

1. 藥膏容器

● 盛載油溶性藥膏風險較高

2. 用完即棄餐盒

● 杯麵膠杯、外賣盒、盛載熱檸茶或奶茶膠杯

3. 護理用品容器

● 杯化妝品、護膚品、洗頭水、沐浴露、洗面乳容器

4. 軟膠製品

● 人造皮、膠拖鞋、運動鞋、瑜珈墊、BB玩具、手機套等

資料來源：化學博士K Kwong

3步驟排毒

雖然完全避免塑化劑暴露幾乎不可能，但透過日常簡單調整，能有效降低「無感中毒」的風險：

避開污染源

● 減少使用含塑化劑產品

● 特別是香氛類與塑膠容器

強化代謝機能

● 充足睡眠不熬夜

● 每日飲水2000c.c.以上

● 保持規律排便

關鍵營養補充

● 十字花科蔬菜：白蘿蔔、花椰菜等含

● 蘿蔔硫素，能轉化脂溶性毒素

● 護肝營養素：維他命B群、硒、鋅等有助肝腎代謝

資料來源：家醫科醫生 陳欣湄