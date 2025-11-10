92歲日本名廚工作71年，獨門減鹽法逆轉糖尿病，4招長壽秘訣

日本高齡92歲的名廚小林勝至今已持續工作71年，仍能每天走30分鐘去買餸。早年他曾因長期飲酒導致肝病，84歲時被診斷出糖尿病前期，但他僅靠2招便成功逆轉糖尿病前期，並公開4招長壽秘訣。

礦工變身料理達人

小林勝的人生堪稱傳奇。早年他曾從事礦工，因工作艱辛養成飲酒習慣，未料40歲時肝臟便出現問題，於是他決定要改變生活方式，重視健康。

當時他發現新抱小林雅美擅長烹飪，便主動提議擔任她的料理助手，從切菜、洗碗等基礎工作做起。其後，新抱在他70歲時出版料理書，身為助手的小林勝竟意外成為焦點，最終在78歲高齡正式以烹飪專家身份出道，開啟人生第二春。

日本高齡92歲的名廚小林勝至今已持續工作71年。（IG@kobayashimasami.masaru）

兩招逆轉糖尿病前期



不過，小林勝在8年前被診斷出患有糖尿病前期，曾經一餐能吃三碗拉麵的他，開始嚴格調整飲食，每餐有大量蔬菜搭配肉類，而白飯只吃少量。此外，他還有一個獨門減鹽祕訣：「料理完成後再加鹽」，此方法能讓鹹味更突出，自然減少用鹽量，對控制血壓尤其有益。

然而，小林勝的驚人體力並非來自健身房，而是將運動融入日常。他堅持每日步行購物、放狗，再加上走到車站的通勤路程，風雨無阻地每日都能達到七千步的運動量。他更善用步行時間進行「腦部訓練」，如記車牌號碼、回想和朋友間的事情，實現身體與大腦同步鍛煉。

事實上小林勝自己也提到，至今92歲依然能長時間站立工作、腿力驚人，應該是因為他年輕時當礦工10幾年，天天搬重物練出來的肌力，否則光是這樣通勤快走也無法練出強壯的肌肉量。

他發現新抱小林雅美擅長烹飪，便主動提議擔任她的料理助手。（影片截圖）

小林勝在78歲高齡正式以烹飪專家身份出道。（IG@kobayashimasami.masaru）

4招長壽秘訣



除了靠以上兩個方法逆轉糖尿病前期之外，小林勝還曾分享4招長壽秘訣：

1. 早餐重質重量 開啟活力之源

小林勝視豐盛早餐為整天活力的關鍵。每天早上7時完成打掃後，他便準備豐盛的早餐，包括白飯、味噌湯、烤魚和乳酪。小林勝的早餐分量紮實，飯糰約拳頭般大，若吃麵包則會搭配充滿各式食材的湯品，既營養又暖心。

2. 自主購物 鍛煉身心

年過九旬的小林勝仍堅持揹著大背包步行30至40分鐘至市場或超市挑選新鮮食材。這段路程既是運動，也維持生活自主性。他還會在途中進行「頭腦體操」，如心算車牌數字總和等，實現身心同步鍛煉。

小林勝每日都能達到七千步的運動量。（影片截圖）

3. 每日泡澡按摩 消除疲勞不過夜

「身體疼痛就泡澡和按摩，別拖到明天」是小林勝堅持超過60年的健康信念。從35歲起，他每日都會在泡澡時按摩、活動肩膀，放鬆手臂，促進血液循環，讓一天的疲勞隨著泡澡的熱氣消散。

日本國際醫療福祉大學研究所教授前田真治也曾指出，泡澡能促進血液循環，改善虛冷與水腫，還能放鬆緊繃的肌肉。

4. 為健康戒酒 自律至上

熱愛料理與生活的小林先生，他最重視健康管理。因應高血壓問題，小林勝已戒酒多年，並透過運動維持血壓穩定。