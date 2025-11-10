食物安全 │ 美國爆李斯特菌感染：6死1孕婦流產，緊急回收9款即食意粉

近日美國多間連鎖超市出售的即食意粉爆出食物安全問題，有民眾進食受污染的產品後，感染李斯特菌，已造成全美18州至少27人染病，其中25人住院，另有6人死亡，有1名孕婦流產。聯邦衛生官員表示，涉事產品已陸續被回收，受污染的產品是由「Nate's Fine Foods」公司生產的預製意粉，並在多個大型連鎖超市品牌販售，包括 Trader Joe's、Walmart、Kroger 及 Sprouts Farmers Market 等。

據外媒報道，美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，該公司於其意粉樣本中檢出可致命的單核細胞增生李斯特菌。受影響產品曾於 Albertsons、Kroger、Sprouts Farmers Market、Trader Joe’s 等多間連鎖店上架，回收行動自今年6月至10月持續進行。

9款即食意粉被緊急回收

Sprouts Farmers Market Smoked Mozzarella Pasta Salad（此日期或之前食用：2025年10月10日至29日）

Giant Eagle smoked mozzarella pasta salad（保存期限：2025年9月30日至2025年10月7日）

Kroger stores recalled deli bowtie and penne pasta salads（售出日期為2025年8月28日至2025年10月2日）

Scott & Jon's Shrimp Scampi with Linguini Bowls 9.6安士（此日期前最佳：2027年3月12日、13日、17日、21日）

Trader Joe's Cajun Style Blackened Chicken Breast Fettucine Alfredo 16安士（此日期前最佳：2025年9月20日、24日、27日、28日；2025年10月1日、3日、5日、8日）

Albertsons stores recalled store-made deli pasta salads（由2025年9月8日至2025年10月4日）

Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce 12安士（此日期前最佳：2025年9月22、24日、25日、29日、30日及2025年10月1日）

Marketside Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine 12.3安士（此日期前最佳：2025年6月26日或之前）

Home Chef Chicken Fettuccine Alfredo 12.5安士（此日期前最佳：2025年6月19日或之前）

其中受影響的產品：「Scott & Jon's Shrimp Scampi with Linguini」。（圖：FDA）

其中受影響的產品：「Trader Joe’s Cajun Style Blackened Chicken Breast Fettucine Alfredo」。（圖：FDA）

至少6死1孕婦流產



根據聯邦衛生部門資料，全美共18州、至少27人染病，其中25人需住院治療、6人死亡，另有1名孕婦因此流產。部分患者曾食用預製意粉，包括寬條麵、扁麵、蝴蝶麵等種類。而北卡羅來納州立大學農業與人類科學系主任、食品安全專家 Benjamin Chapman 對此表示：「這次李斯特菌疫情規模龐大且嚴重，死亡人數令人悲痛。」

Nate's Fine Foods 於9月29日主動召回相關產品，並發表聲明表示正全力配合聯邦與州級衛生部門調查。公司聲明表示：「我們深知李斯特菌感染的嚴重性，尤其對孕婦、新生兒、長者及免疫力較差者風險極高。Nate's Fine Foods 對造成的憂慮深表歉意，將持續以透明態度採取一切必要措施，保障消費者的健康與信任。」目前正與疾病管制中心、食品藥物管理局及各州衛生部門合作，全面調查污染來源。

據美國疾病控制與預防中心說明，李斯特菌感染可能引發發燒、肌肉痠痛與腸胃不適，嚴重時可導致流產、腦膜炎甚至死亡，並呼籲民眾徹底清潔雪櫃及存放表面，因李斯特菌能在低溫環境下長期存活。

其中受影響的產品：「Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce」。（圖：FDA）

其中受影響的產品：「Home Chef Chicken Fettuccine Alfredo」。（圖：FDA）

預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

1.充分洗淨及煮熟食物。

2.處理生食後應徹底清潔雙手、刀和砧板。

3.已煮熟的食物及生食材要分開擺放。

4.盡快進食容易變壞的食物。

5.剩食要徹底翻熱才能進食。

6.購買食材時要小心查看，食物包裝是否完好無缺。

7.留意食物標籤上的食用日期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

資料來源：香港食安中心

9大高風險食物

1.未經巴士德消毒法處理的奶

2.芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3.冰凍甜品

4.已經煮熟的凍食肉類

5.水果

6.預製或預先包裝沙律

7.刺身

8.煙燻三文魚

9.煙燻火腿

資料來源：香港食安中心

4大食安貼士

1.容易變壞的食物，應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內，並避免交叉污染；

2.盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱；

3.避免進食高風險食物（如保質期超過5天的冷藏即食食物）;

4.一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物。

資料來源：香港食安中心